Деякі одесити залишились без води: коли відновлять подачу
Сьогодні дев’ять густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:
- Генерала Ватутіна;
- Б.Хмельницкого;
- Прохорівська;
- Садиковська;
- Колонтаївська;
- Кутузакія;
- Разумовського;
- Серова;
- Южна.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о 17:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
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