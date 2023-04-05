Деякі одесити залишились без води: коли відновлять подачу

Тривають ремонтні роботи

Сьогодні дев’ять густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними адресами:

Генерала Ватутіна; Б.Хмельницкого; Прохорівська; Садиковська; Колонтаївська; Кутузакія; Разумовського; Серова; Южна.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

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