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Деякі одесити залишились без води: коли відновлять подачу

5 квітня 2023 12:30
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Анна Мурадова
Редактор
Тривають ремонтні роботи
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні дев’ять густонаселених вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води немає у будинках по вулицях за наступними  адресами:

  1. Генерала Ватутіна;
  2. Б.Хмельницкого;
  3. Прохорівська;
  4. Садиковська;
  5. Колонтаївська;
  6. Кутузакія;
  7. Разумовського; 
  8. Серова;
  9. Южна.

Працівники Інфоксводоканалу  вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути орієнтовано о 17:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

В Україні у квітні 2023 року чекають нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Підвищення планують здійснити у два етапи. Про те, як загалом зміняться тарифи на комунальні послуги у квітні, повідомляють Новини.LIVE.

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