Некоторые одесситы остались без воды: когда возобновят подачу

Продолжаются ремонтные работы

Сегодня девять густонаселенных улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

Генерала Ватутина; Б.Хмельницкого; Прохоровская; Садыковская; Колонтаевская; Кутузакия; Разумовского; Серова; Южно.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 17:00.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

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