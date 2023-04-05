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Некоторые одесситы остались без воды: когда возобновят подачу

5 апреля 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продолжаются ремонтные работы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня девять густонаселенных улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:

  1. Генерала Ватутина;
  2. Б.Хмельницкого;
  3. Прохоровская;
  4. Садыковская;
  5. Колонтаевская;
  6. Кутузакия;
  7. Разумовского;
  8. Серова;
  9. Южно.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 17:00.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

В Украине в апреле 2023 года ждут новые тарифы на водоснабжение и водоотвод. Повышение планируется осуществить в два этапа. О том, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в апреле, сообщают Новини.LIVE.

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