Некоторые одесситы остались без воды: когда возобновят подачу
Сегодня девять густонаселенных улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на данный момент воды нет в домах по улицам по следующим адресам:
- Генерала Ватутина;
- Б.Хмельницкого;
- Прохоровская;
- Садыковская;
- Колонтаевская;
- Кутузакия;
- Разумовского;
- Серова;
- Южно.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть ориентировочно в 17:00.
Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
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