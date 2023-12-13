Деякі одесити залишились сьогодні без води — деталі

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 13 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води

вул. Лесі Українки, 41-А;

вул. Героїв оборони Одеси, 48, 52, 52-А, 54,

вул. Житомирська, 62-116 (парні будинки).

Воду одеситам планують повернути сьогодні о 17:00, проте час може змінюватися.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.