Некоторые одесситы остались сегодня без воды — детали

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 13 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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ул. Леси Украинки, 41-А;

ул. Героев обороны Одессы, 48, 52, 52-А, 54,

ул. Житомирская, 62-116 (парные дома).

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 17:00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Также мы писали, что в 2023 году на Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.