Некоторые одесситы остались сегодня без воды — детали
Сегодня, 13 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Леси Украинки, 41-А;
- ул. Героев обороны Одессы, 48, 52, 52-А, 54,
- ул. Житомирская, 62-116 (парные дома).
Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 17:00, однако время может меняться.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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