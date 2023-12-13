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Некоторые одесситы остались сегодня без воды — детали

13 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Некоторые одесситы остались сегодня без воды — детали
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 13 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Леси Украинки, 41-А;
  • ул. Героев обороны Одессы, 48, 52, 52-А, 54,
  • ул. Житомирская, 62-116 (парные дома).

Воду одесситам планируют вернуть сегодня в 17:00, однако время может меняться.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, украинцы могут существенно сэкономить на электроэнергии в зимнее время. Для этого нужно подключить экономный тариф.

Также мы писали, что в 2023 году на Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Более всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

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