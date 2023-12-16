Деякі одесити залишились сьогодні без води — деталі

Вода капає з крана. Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

вул. М'ясоїдівська — усі будинки

вул. Богдана Хмельницького — усі будинки

вул. Запорізька — усі будинки

вул. Болгарська — усі будинки

вул. Мечникова — усі будинки

вул. Ільфа і Петрова, 25-31 — усі будинки

с. Нова Ковалівка — усі будинки

с. Чеботарівка — усі будинки

с. Маринівка — усі будинки

с. Еметівка — усі будинки

вул. Мальовнича — усі будинки

вул. Шота Руставелі — усі будинки

вул. Єфімова — усі будинки

Води не буде до 17:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.