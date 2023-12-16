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Деякі одесити залишились сьогодні без води — деталі

16 грудня 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити залишились сьогодні без води — деталі
Вода капає з крана. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути під кінець робочого дня, проте час робіт може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. М'ясоїдівська — усі будинки
  • вул. Богдана Хмельницького — усі будинки
  • вул. Запорізька — усі будинки
  • вул. Болгарська — усі будинки
  • вул. Мечникова — усі будинки
  • вул. Ільфа і Петрова, 25-31 — усі будинки
  • с. Нова Ковалівка — усі будинки
  • с. Чеботарівка — усі будинки
  • с. Маринівка — усі будинки
  • с. Еметівка — усі будинки
  • вул. Мальовнича — усі будинки
  • вул. Шота Руставелі — усі будинки
  • вул. Єфімова — усі будинки

Води не буде до 17:00

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Цікаво про комуналку 

Нагадаємо, в Україні через суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги.

Також ми писали, що в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. За результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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