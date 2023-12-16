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Некоторые одесситы остались сегодня без воды — подробности

16 декабря 2023 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Некоторые одесситы остались сегодня без воды — подробности
Вода капает из крана. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 13 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды . Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу рабочего дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Мясоедовская — все дома
  • ул. Богдана Хмельницкого — все дома
  • ул. Запорожская — все дома
  • ул. Болгарская — все дома
  • ул. Мечникова — все дома
  • ул. Ильфа и Петрова, 25-31 — все дома
  • с. Новая Ковалевка — все дома
  • с. Чеботаревка — все дома
  • с. Мариновка — все дома
  • с. Эметовка — все дома
  • ул. Живописная — все дома
  • ул. Шота Руставели — все дома
  • ул. Ефимова — все дома

Воды не будет до 17.00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

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