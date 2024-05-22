Деякі одесити залишилися сьогодні без води до вечора — адреси відключень
Сьогодні, 22 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання деяким містянам планують повернути до 18:00, але декому — пізніше. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- М. Бажана — усі будинки;
- Миколи Лисенка — усі будинки;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- 4-а Приміська — усі будинки.
Роботи до 18:00.
- Тираспольське шосе, 19-43,
- Путівна (Просьолочна) — усі будинки;
- частина вулиць Хаджибейського району (колишні Ленселище та сел.Дзержинського) — усі будинки;
- 14-та Суворовська — усі будинки;
- Героїв оборони Одеси, 48-62;
- Лесі Українки, 41-49;
- Капітана Кузнецова, 93-101.
Роботи до 22:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може становити 60%.
Також ми писали, що 22 травня на всій території Одещини з другої половини доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00. Перелік адрес можна переглянути за посиланням.
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