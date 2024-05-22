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Деякі одесити залишилися сьогодні без води до вечора — адреси відключень

22 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі одесити залишилися сьогодні без води до вечора — адреси відключень
В Одесі сьогодні, 22 травня, у багатьох містян не буде води. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 22  травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання деяким містянам планують повернути до 18:00, але декому — пізніше. Зазначимо, що  час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • М. Бажана — усі будинки;
  • Миколи Лисенка — усі будинки;
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;
  • 4-а Приміська — усі будинки. 

Роботи до 18:00.

  • Тираспольське шосе, 19-43,
  • Путівна (Просьолочна) — усі будинки;
  • частина вулиць Хаджибейського району (колишні Ленселище та сел.Дзержинського) — усі будинки;
  • 14-та Суворовська — усі будинки;
  • Героїв оборони Одеси, 48-62;
  • Лесі Українки, 41-49;
  • Капітана Кузнецова, 93-101.

Роботи до 22:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може становити 60%.

Також ми писали, що 22 травня на всій території Одещини з другої половини доби діятимуть стабілізаційні відключення світла через велике навантаження на електросистему. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у багатьох одеситів світла не буде до 19:00.  Перелік адрес можна переглянути за посиланням.

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Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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