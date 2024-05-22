Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений
Сегодня, 22 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение некоторым горожанам планируют вернуть к 18:00, но некоторым позже. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Н. Бажана — все дома;
- Николая Лысенко — все дома;
- Святослава Рихтера — все дома;
- 4-я Пригородная — все дома.
Работы до 18:00.
- Тираспольское шоссе, 19-43,
- Путивна (Проселочная) — все дома;
- часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленселище и пос.Дзержинского) — все дома;
- 14-я Суворовская — все дома;
- Героев обороны Одессы, 48-62;
- Леси Украинки, 41-49;
- Капитана Кузнецова, 93-101.
Работы до 22:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что 22 мая на всей территории Одесчины со второй половины суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.
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