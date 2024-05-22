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Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

22 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений
В Одессе сегодня, 22 мая, у многих горожан не будет воды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 22 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение некоторым горожанам планируют вернуть к 18:00, но некоторым позже. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Н. Бажана — все дома;
  • Николая Лысенко — все дома;
  • Святослава Рихтера — все дома;
  • 4-я Пригородная — все дома.

Работы до 18:00.

  • Тираспольское шоссе, 19-43,
  • Путивна (Проселочная) — все дома;
  • часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленселище и пос.Дзержинского) — все дома;
  • 14-я Суворовская — все дома;
  • Героев обороны Одессы, 48-62;
  • Леси Украинки, 41-49;
  • Капитана Кузнецова, 93-101.

Работы до 22:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что 22 мая на всей территории Одесчины со второй половины суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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