Некоторые одесситы сегодня остались без воды до вечера — адреса отключений

В Одессе сегодня, 22 мая, у многих горожан не будет воды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение некоторым горожанам планируют вернуть к 18:00, но некоторым позже. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Н. Бажана — все дома;

Николая Лысенко — все дома;

Святослава Рихтера — все дома;

4-я Пригородная — все дома.

Работы до 18:00.

Тираспольское шоссе, 19-43,

Путивна (Проселочная) — все дома;

часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленселище и пос.Дзержинского) — все дома;

14-я Суворовская — все дома;

Героев обороны Одессы, 48-62;

Леси Украинки, 41-49;

Капитана Кузнецова, 93-101.

Работы до 22:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что 22 мая на всей территории Одесчины со второй половины суток будут действовать стабилизационные отключения света из-за большой нагрузки на электросистему. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у многих одесситов света не будет до 19:00. Список адресов можно просмотреть по ссылке.