Деякі одесити залишилися без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 28 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Пров. Вознесенський, 8-14,18-24;
- Ніжинська, 62;
- Новосельського, 85;
- Спірідонівська, 7,9.
Північний РЕМ:
- Просп. Добровольського, 65, 63, 71.
Південний РЕМ:
- Дмитра Донського — усі будинки;
- Вул. Березова — усі будинки;
- Ждахи (Васнецова) — усі будинки;
- Люстдорфська дорога, 57-155, 142-148;
- Пров. 1-й Тупиковий, 1, 4, 4а, 5;
- Пров. 2-й Тупиковий — усі будинки;
- Пров. Авіаторів, 3-17а;
- Пров. Південний — усі будинки;
- Миколи Куліша (Ванцетті) — усі будинки;
- Жаботинського — усі будинки;
- Жасминова — усі будинки;
- Левкоєва — усі будинки;
- Петрашевського — усі будинки;
- Ромашкова — усі будинки;
- Пров. Прорізний — усі будинки;
- Прорізна — усі будинки;
- Рожева — усі будинки;
- Сакко — усі будинки;
- Глазунова, — усі будинки;
- Пров. 1-й,2-й Глазунова — усі будинки;
- Пров. Березовий — усі будинки;
- Вертелецького — усі будинки;
- Китобійна - усі будинки;
- Рясна (Обільна) — усі будинки;
- Планетна — усі будинки;
- Пров. 1-й, 2-й,3-й Василя Кандинського — усі будинки;
- Пров. 4-й, 5-й Ульянівський— усі будинки;
- Лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги — 2-а,4-а, 6-а;
- Костанді — усі будинки;
- Марії Демченко — усі будинки;
- Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45;
- Івана та Юрія Лип, 32, 34, 38, 42/44.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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