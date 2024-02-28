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Деякі одесити залишилися без світла до вечора — адреси

28 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі одесити залишилися без світла до вечора — адреси
Людина світить собі свічкою через відсутність електроенергії. Фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 28 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ: 

  • Пров. Вознесенський, 8-14,18-24;
  • Ніжинська, 62;
  • Новосельського, 85;
  • Спірідонівська, 7,9.                         

Північний РЕМ:      

  • Просп. Добровольського, 65, 63, 71.                

Південний РЕМ: 

  • Дмитра Донського — усі будинки;
  • Вул. Березова — усі будинки;
  • Ждахи (Васнецова) — усі будинки;
  • Люстдорфська дорога, 57-155, 142-148;
  • Пров. 1-й Тупиковий, 1, 4, 4а, 5;
  • Пров. 2-й Тупиковий — усі будинки;
  • Пров. Авіаторів, 3-17а;
  • Пров. Південний — усі будинки;
  • Миколи Куліша (Ванцетті) — усі будинки;
  • Жаботинського — усі будинки;
  • Жасминова — усі будинки;
  • Левкоєва — усі будинки;
  • Петрашевського — усі будинки;
  • Ромашкова — усі будинки;
  • Пров. Прорізний — усі будинки;
  • Прорізна — усі будинки;
  • Рожева — усі будинки;
  • Сакко — усі будинки;
  • Глазунова,  — усі будинки;
  • Пров. 1-й,2-й Глазунова — усі будинки;
  • Пров. Березовий — усі будинки;
  • Вертелецького — усі будинки;
  • Китобійна - усі будинки;
  • Рясна (Обільна) — усі будинки;
  • Планетна — усі будинки;
  • Пров. 1-й, 2-й,3-й Василя Кандинського — усі будинки;
  • Пров. 4-й, 5-й Ульянівський— усі будинки;
  •  Лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги — 2-а,4-а, 6-а;
  • Костанді — усі будинки;
  • Марії Демченко — усі будинки;
  • Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45;
  • Івана та Юрія Лип, 32, 34, 38, 42/44.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні з'явилось багато новин про підвищення тарифів на електроенергію та відключення світла за борги. Новини.LIVE розповідає, чи будуть зростати тарифи на електроенергію в Україні, а боржникам відключати світло.

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