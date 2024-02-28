Деякі одесити залишилися без світла до вечора — адреси

Людина світить собі свічкою через відсутність електроенергії. Фото: freepik

Сьогодні, 28 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Пров. Вознесенський, 8-14,18-24;

Ніжинська, 62;

Новосельського, 85;

Спірідонівська, 7,9.

Північний РЕМ:

Просп. Добровольського, 65, 63, 71.

Південний РЕМ:

Дмитра Донського — усі будинки;

Вул. Березова — усі будинки;

Ждахи (Васнецова) — усі будинки;

Люстдорфська дорога, 57-155, 142-148;

Пров. 1-й Тупиковий, 1, 4, 4а, 5;

Пров. 2-й Тупиковий — усі будинки;

Пров. Авіаторів, 3-17а;

Пров. Південний — усі будинки;

Миколи Куліша (Ванцетті) — усі будинки;

Жаботинського — усі будинки;

Жасминова — усі будинки;

Левкоєва — усі будинки;

Петрашевського — усі будинки;

Ромашкова — усі будинки;

Пров. Прорізний — усі будинки;

Прорізна — усі будинки;

Рожева — усі будинки;

Сакко — усі будинки;

Глазунова, — усі будинки;

Пров. 1-й,2-й Глазунова — усі будинки;

Пров. Березовий — усі будинки;

Вертелецького — усі будинки;

Китобійна - усі будинки;

Рясна (Обільна) — усі будинки;

Планетна — усі будинки;

Пров. 1-й, 2-й,3-й Василя Кандинського — усі будинки;

Пров. 4-й, 5-й Ульянівський— усі будинки;

Лінії 6-ої ст. Люстдорфської дороги — 2-а,4-а, 6-а;

Костанді — усі будинки;

Марії Демченко — усі будинки;

Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45;

Івана та Юрія Лип, 32, 34, 38, 42/44.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні з'явилось багато новин про підвищення тарифів на електроенергію та відключення світла за борги. Новини.LIVE розповідає, чи будуть зростати тарифи на електроенергію в Україні, а боржникам відключати світло.

Також ми писали, скільки коштують дрова в Україні у лютому. Багато українців наразі вважають за краще використовувати дрова для опалення своїх будинків.

Додамо, що ми розповідали, скільки коштує 1 тонна вугілля в Україні. Використання вугілля для опалення може бути оптимальним варіантом, що дозволяє заощадити кошти та не жити у холодному будинку.