Некоторые одесситы остались без света до вечера — адреса

Человек освещает свечой из-за отсутствия электроэнергии. Фото: freepik

Сегодня, 28 февраля, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

Пер. Вознесенский, 8 — 14, 18 — 24;

Нежинская, 62;

Новосельского, 85;

Спиридоновская, 7,9.

Северный РЭС:

Просп. Добровольского, 65, 63, 71.

Южный РЭС:

Дмитрия Донского — все дома;

Ул. Березова — все дома;

Ждахи (Васнецова) — все дома;

Люстдорфская дорога, 57–155, 142–148;

Пер. 1-й Тупиковый, 1, 4, 4а, 5;

Пер. 2-й Тупиковый — все дома;

Пер. Авиаторов, 3-17а;

Пер. Южный — все дома;

Николая Кулиша (Ванцетти) — все дома;

Жаботинского — все дома;

Жасминова — все дома;

Левкоева — все дома;

Петрашевского — все дома;

Ромашкова — все дома;

Пер. Прорезной — все дома;

Прорезная — все дома;

Розовая — все дома;

Сакко — все дома;

Глазунова, все дома;

Пер. 1-й, 2-й Глазунова — все дома;

Пер. Березовый — все дома;

Вертелецкого — все дома;

Китобойная — все дома;

Обильная (Обильная) — все дома;

Планетная — все дома;

Пер. 1-й, 2-й, 3-й Василия Кандинского — все дома;

Пер. 4-й, 5-й Ульяновский — все дома;

Линии 6-й ст. Люстдорфской дороги — 2-я, 4-я, 6-я;

Костанди — все дома;

Марии Демченко — все дома;

Генерала Петрова, 37/43, 39, 41, 45;

Ивана и Юрия Лип, 32, 34, 38, 42/44.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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