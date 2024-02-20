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Деякі одесити залишилися без води — адреси

20 лютого 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі одесити залишилися без води — адреси
Люди стоять в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води

  • вул. Велика Арнаутська 65 –123;
  • вул. Мала Арнаутська 96 –112;
  • вул. Преображенська 65 – 90;
  • вул. Старопортофранківська 107 –117; 
  • Ж/М Лузанівка — усі будинки;
  • вул. Миколаївська дорога 309 – 245.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

В Одесі не працюють бювети

Крім того, через проведення робіт з технічного обслуговування тимчасово не працюватимуть деякі бювети.

  • вул. І. Рабіна — до 14:00;
  • пр т Ак. Глушка, 1 — до 14:00;
  • cквер Мечнікова — до 15:00;
  • пр-т Гагаріна, 33 — до 13:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, в В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця. 

Також ми писали, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

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