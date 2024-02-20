Некоторые одесситы остались без воды — адреса
Сегодня, 20 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Крымская, 72-84;
- ул. Бочарова, 31, 41;
- ул. Керченская, 188.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
В Одессе не работают бюветы
Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.
- ул. И. Рабина — до 14:00;
- пр. Ак. Глушко, 1 — до 14:00;
- cквер Мечникова — до 15:00;
- пр. Гагарина, 33 — до 13:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Faceboo . Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
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