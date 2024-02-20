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Некоторые одесситы остались без воды — адреса

20 февраля 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторые одесситы остались без воды — адреса
Люди стоят в очереди за водой. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 20 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

  • ул. Крымская, 72-84;
  • ул. Бочарова, 31, 41;
  • ул. Керченская, 188.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

  • ул. И. Рабина — до 14:00;
  • пр. Ак. Глушко, 1 — до 14:00;
  • cквер Мечникова — до 15:00;
  • пр. Гагарина, 33 — до 13:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Faceboo . Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Также мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

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