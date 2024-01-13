Деякі одесити залишилися сьогодні без води — до котрої години

Відсутність води у крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 13 січня, значна частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

Додамо, невдовзі побутовим споживачам почне надходити третя квитанція за природний газ, яка стосується утримання внутрішньобудинкових систем. У "Нафтогаз України" оприлюднили вартість послуги, яка для всіх різнитиметься.