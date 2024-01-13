Некоторые одесситы остались сегодня без воды — до которого часу

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 13 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Добавим, что вскоре бытовым потребителям начнет поступать третья квитанция за природный газ, которая касается содержания внутридомовых систем. В "Нафтогазе Украины" обнародовали стоимость услуги, которая для всех будет отличаться.