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Деякі вулиці Одеси до вечора залишились без води — адреси

23 лютого 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деякі вулиці Одеси до вечора залишились без води — адреси
Чоловік перевіряє воду у крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де не має води

  • Пров. 8-й Чорноморський — усі будинки;
  • вул. Отамана Чепіги — усі будинки;
  • вул. Жевахова —  усі будинки;
  • вул. Євген Чикаленко —  усі будинки;
  • вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово завдані незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, в Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Також ми писали, що громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.

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