Деякі вулиці Одеси до вечора залишились без води — адреси
Сьогодні, 23 лютого, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 18:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не має води
- Пров. 8-й Чорноморський — усі будинки;
- вул. Отамана Чепіги — усі будинки;
- вул. Жевахова — усі будинки;
- вул. Євген Чикаленко — усі будинки;
- вул. Люстдорфська дорога — усі будинки;
- вул. Ільфа і Петрова — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово завдані незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Нагадаємо, в Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.
Також ми писали, що громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.
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