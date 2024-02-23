Некоторые улицы Одессы до вечера остались без воды — адреси
Сегодня, 23 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 18:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Пер. 8-й Черноморский – все дома;
- ул. Атамана Чепиги – все дома;
- ул. Жевахова – все дома;
- ул. Евгений Чикаленко – все дома;
- ул. Люстдорфская дорога – все дома;
- ул. Ильфа и Петрова – все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что граждане Украины, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
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