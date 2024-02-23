Некоторые улицы Одессы до вечера остались без воды — адреси

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 18:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

Пер. 8-й Черноморский – все дома;

ул. Атамана Чепиги – все дома;

ул. Жевахова – все дома;

ул. Евгений Чикаленко – все дома;

ул. Люстдорфская дорога – все дома;

ул. Ильфа и Петрова – все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Также мы писали, что граждане Украины, не имеющие возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.