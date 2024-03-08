Деяким одеситам сьогодні відключать водопостачання — адреси

В крані немає води. Фото: pixabay

Сьогодні, 8 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Троїцька, 39 — 43б, непарні будинки;

Успенська, 52 — 58, парні будинки;

Катерининська, 50 — 52, парні будинки;

просп. Миру, 27;

Кишинівська — усі будинки;

Героїв оборони Одеси — усі будинки;

Донецька — усі будинки;

Лесі Українки — усі будинки;

Дніпровська — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.

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