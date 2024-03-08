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Некоторым одесситам сегодня отключат водоснабжение — адреса

8 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Некоторым одесситам сегодня отключат водоснабжение — адреса
В кране нет воды. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Троицкая, 39 — 43б, нечетные дома;
  • Успенская, 52 — 58, парные дома;
  • Екатерининская, 50 — 52, парные дома;
  • просп. Мира, 27;
  • Кишиневская — все дома;
  • Героев обороны Одессы — все дома;
  • Донецкая — все дома;
  • Леси Украинки — все дома;
  • Днепровская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по отоплению и горячей воде, централизованному водоснабжению и канализации, а также обслуживанию и утилизации бытовых отходов.

Мы писали, что в Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.

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