Некоторым одесситам сегодня отключат водоснабжение — адреса

В кране нет воды. Фото: pixabay

Сегодня, 8 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Троицкая, 39 — 43б, нечетные дома;

Успенская, 52 — 58, парные дома;

Екатерининская, 50 — 52, парные дома;

просп. Мира, 27;

Кишиневская — все дома;

Героев обороны Одессы — все дома;

Донецкая — все дома;

Леси Украинки — все дома;

Днепровская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по отоплению и горячей воде, централизованному водоснабжению и канализации, а также обслуживанию и утилизации бытовых отходов.

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