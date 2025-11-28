Декларування зброї на Одещині: понад 500 одиниць та 54 тисячі набоїв

Чоловік декларує зброю. Фото: Головне управління Нацполіції одещини

За рік на Одещині майже 500 громадян звернулися до поліції, щоб законно облікувати знайдену або трофейну зброю та набої. Загалом задекларовано понад 500 одиниць зброї та майже 54 тисячі набоїв. Процедура проста: достатньо звернутися до поліції та надати документи, після чого власник отримує підтвердження обліку. Новий закон також звільняє від кримінальної відповідальності за добровільне декларування.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Декларація зброї

На Одещині громадяни активно декларують зброю. За рік вдалося поставити на облік більше 500 видів вогнепальних засобів. Серед них — понад 100 автоматів, 60 карабінів і гвинтівок, 316 мисливських рушниць, 18 пістолетів та револьверів. Майже 54 тисячі набоїв різного калібру також внесено до списку.

Як задекларувати

Процедура декларування проста та швидка. Громадянам потрібно звернутися на спецлінію 102 або до відділення поліції з паспортом, ідентифікаційним кодом, витягом про місце проживання, договором страхування та фотокарткою. Поліція огляне зброю, внесе її до обліку та видасть документ, що підтверджує декларування. Після цього зброя повертається, і людина може зберігати її законно.

Закон про зброю

25 листопада 2024 року набрав чинності новий Закон України про вдосконалення декларування та обігу зброї. Він дозволяє громадянам, які незаконно зберігають зброю чи боєприпаси, задекларувати їх без кримінальної відповідальності. Закон також посилює контроль за обігом зброї, що важливо в умовах воєнного стану та мирного часу.

