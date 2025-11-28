Декларирование оружия в Одесской области: более 500 единиц и 54 тысячи патронов

Мужчина декларирует оружие. Фото: Главное управление Нацполиции одесской области

За год в Одесской области почти 500 граждан обратились в полицию, чтобы законно учесть найденное или трофейное оружие и патроны. Всего задекларировано более 500 единиц оружия и почти 54 тысячи патронов. Процедура проста: достаточно обратиться в полицию и предоставить документы, после чего владелец получает подтверждение учета. Новый закон также освобождает от уголовной ответственности за добровольное декларирование.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Декларация оружия

В Одесской области граждане активно декларируют оружие. За год удалось поставить на учет более 500 видов огнестрельных средств. Среди них — более 100 автоматов, 60 карабинов и винтовок, 316 охотничьих ружей, 18 пистолетов и револьверов. Почти 54 тысячи патронов различного калибра также внесены в список.

Как задекларировать

Процедура декларирования простая и быстрая. Гражданам нужно обратиться на спецлинию 102 или в отделение полиции с паспортом, идентификационным кодом, выпиской о месте жительства, договором страхования и фотографией. Полиция осмотрит оружие, внесет его в учет и выдаст документ, подтверждающий декларирование. После этого оружие возвращается, и человек может хранить его законно.

Закон об оружии

25 ноября 2024 года вступил в силу новый Закон Украины о совершенствовании декларирования и оборота оружия. Он позволяет гражданам, которые незаконно хранят оружие или боеприпасы, задекларировать их без уголовной ответственности. Закон также усиливает контроль за оборотом оружия, что важно в условиях военного положения и мирного времени.

Напомним, мы сообщали о том, что экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша рассказал, как снизить преступность. Также мы писали о том, что Германия выделит деньги на оружие США для Украины.