Чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Нововведення поки що не до вподоби

До Верховної Ради України подали законопроєкт, який передбачає нові свята на зміну звичному 8 березня, 1 та 9 травня. В планах також скасувати й вихідні у ці дати. Втім, у календарі можуть з’явитися сучасні важливі дні, до яких треба ще звикнути.

Чи готові одесити відмовитися від звичних дат і як оцінюють ідеї депутатів, дізнавалися Новини.LIVE.

"Особливо хочеться уваги"

Обурюються на можливе скасування 8 березня в більшості жінки. Одеситки відзначають, що в цей день очікують особливої уваги. Відмовитися від свят, на яких виросли — складно.

"Ми не готові. Ми літні люди і звикли до цих свят і виросли на них. Весь світ відзначає 8 березня, а Україна має відмовитись.

Ми вже літні. Молоді простіше відмовитись від свят, а нам складно.

Зараз в цей час, коли йде війна, це не та проблема, якою треба займатися. Головна проблема — відновити мир. Треба, щоб діти в школи ходили, гуляли й бігали. А не ось все це", — розповіли одеситки Тамара та Євгенія.

"Хочу бути жінкою. Я — жінка, звичайно завжди, але восьмого березня якось особливо хочеться уваги. А 9 травня — це свято мого батька. Він повернувся з війни без ноги. Тому я буду відзначати 9 травня. Хай наше покоління про це трохи пам’ятає. Ну яка ж різниця, я не розумію. Міняється лише число. Все залишається одне і те ж", — зазначила одеситка Ніна.

Однак варто відзначити, що й чоловіки від традиції дарування квітів для близьких жінок не поспішають відмовлятися. Від радянських свят — вибірково.

"Від 8 березня відмовлятися не хочу. Перше травня — байдуже. А 9 травня, по старій пам’яті, не дуже хочеться відмовлятись. Все. Так хочеться", — відповів одесит Олег.

"Скасувати, але не все"

Серед молоді думки розбіглись. Хтось керувався статусом свята, а хтось посилався на підтексти пам’ятних дат, які можуть нести зовсім іншу мету. Ігор каже, що можна зробити два жіночих свята: міжнародного і суто для українських жінок.

"Щодо 1 травня, то так. Це до Радянського Союзу входило. А щодо 8 березня — це ж міжнародне свято, всіх жінок, не тільки українських. Нащо переносити на 25 лютого день народження Лесі Українки? 8 березня залишити, а 1 і 9 травня думаю, так, можна скасувати", — поділився херсонець Ігор.

А от супутниця херсонця дещо не згодна з його позицією. За словами Альони, нам не варто цуратися історії та шанувати пам’ять наших пращурів. Проте сучасні свята варто було б засновувати значно раніше.

"Я гадаю, що це треба було робити раніше, коли Україна стала незалежною. Я вважаю, що 8 березня треба залишити, оскільки свято міжнародне. Перше травня можна скасовувати. Дев’яте травня все-таки це день пам’яті, день Перемоги. В нас є історія, це наші діди, не тільки ж про країну-агресорку ми кажемо. То ж наші діди, зокрема воювали, виборювали перемогу. Його б я залишила", — додала дівчина.

"Готова відмовитися, але не можу пояснити чому. Я взагалі дуже нейтральна людина. Я психолог за освітою і в мене сталася профдеформація. Для мене немає особливої різниці. Можливо, було б добре, якби залишили свята, в яких раніше брали участь наші предки з України. Зараз людям важко зрозуміти, чого вони хочуть, тому що всі вони в стресі", — розповіла одеситка Анна.

"Не сприймаю на ментальному рівні"

Зовсім інша позиція в Олени з Миколаєва. За словами жінки, для неї 8 березня, як і 1 та 9 травня дні, що не асоціюються з чимось приємним. Нові свята доречні, якщо соціально адаптовані.

"Так давно не святкую, бо це не мої свята. Тому, що ті свята, які ми відзначали, серед яких я виросла, я їх не сприймаю на ментальному рівні. Повинні бути якісь свята соціально адаптовані. Присвячені якимось подіям. Свято матері це ж прекрасно? Прекрасно. Свято української жінки теж прекрасно", — розповіла Олена.

"Нові свята, якби то було краще, це новий вплив. А то все так проїлося. Зараз загалом святкувати не треба. Бо така ситуація, хлопці гинуть, а ми святкуватимемо? Поки воно не потрібно", — додав одесит Андрій.

Знайшлися й ті, хто не зрозумів проєкту про скасування старих і створення на їх місці нових свят. Для Лева здається недоречною дата обрана для дня української жінки 25 лютого. Справа в асоціаціях.

"На скільки я пам’ятаю, то 8 травня — це день вшанування жертв Другої Світової війни. І день вшанування мені імпонує більше, ніж день перемоги, який часто використовується як привід для тих дій, які ми бачимо з боку рф. Я не проти того, щоб встановлювати свої свята, але 25 лютого, як день жінок, як на мене, буде викликати асоціації з 24 лютого. Вони завжди будуть не надто приємними", — розповів одесит Лев.

Хай там як, але поки що це лише законопроєкт, а от чи захочуть народні депутати відмовлятися від радянського минулого та робити крок у майбутнє — побачимо.