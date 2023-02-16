Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят arrow

Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

16 лютого 2023 18:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят
Нововведення поки що не до вподоби
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

До Верховної Ради України подали законопроєкт, який передбачає нові свята на зміну звичному 8 березня, 1 та 9 травня. В планах також скасувати й вихідні у ці дати. Втім, у календарі можуть з’явитися сучасні важливі дні, до яких треба ще звикнути.

Чи готові одесити відмовитися від звичних дат і як оцінюють ідеї депутатів, дізнавалися Новини.LIVE

Читайте також:

"Особливо хочеться уваги"

Обурюються на можливе скасування 8 березня в більшості жінки. Одеситки відзначають, що в цей день очікують особливої уваги. Відмовитися від свят, на яких виросли — складно.  

"Ми не готові. Ми літні люди і звикли до цих свят і виросли на них. Весь світ відзначає 8 березня, а Україна має відмовитись. 

Ми вже літні. Молоді простіше відмовитись від свят, а нам складно.

Зараз в цей час, коли йде війна, це не та проблема, якою треба займатися. Головна проблема — відновити мир. Треба, щоб діти в школи ходили, гуляли й бігали. А не ось все це", — розповіли одеситки Тамара та Євгенія.  

"Хочу бути жінкою. Я — жінка, звичайно завжди, але восьмого березня якось особливо хочеться уваги. А 9 травня — це свято мого батька. Він повернувся з війни без ноги. Тому я буду відзначати 9 травня. Хай наше покоління про це трохи пам’ятає. Ну яка ж різниця, я не розумію. Міняється лише число. Все залишається одне і те ж", — зазначила одеситка Ніна.  

Однак варто відзначити, що й чоловіки від традиції дарування квітів для близьких жінок не поспішають відмовлятися. Від радянських свят — вибірково.  

"Від 8 березня відмовлятися не хочу. Перше травня — байдуже. А 9 травня, по старій пам’яті, не дуже хочеться відмовлятись. Все. Так хочеться", — відповів одесит Олег.  

"Скасувати, але не все"

Серед молоді думки розбіглись. Хтось керувався статусом свята, а хтось посилався на підтексти пам’ятних дат, які можуть нести зовсім іншу мету. Ігор каже, що можна зробити два жіночих свята: міжнародного і суто для українських жінок.  

"Щодо 1 травня, то так. Це до Радянського Союзу входило. А щодо 8 березня — це ж міжнародне свято, всіх жінок, не тільки українських. Нащо переносити на 25 лютого день народження Лесі Українки? 8 березня залишити, а 1 і 9 травня думаю, так, можна скасувати", — поділився херсонець Ігор. 

 А от супутниця херсонця дещо не згодна з його позицією. За словами Альони, нам не варто цуратися історії та шанувати пам’ять наших пращурів. Проте сучасні свята варто було б засновувати значно раніше.

 

"Я гадаю, що це треба було робити раніше, коли Україна стала незалежною. Я вважаю, що 8 березня треба залишити, оскільки свято міжнародне. Перше травня можна скасовувати. Дев’яте травня все-таки це день пам’яті, день Перемоги. В нас є історія, це наші діди, не тільки ж про країну-агресорку ми кажемо. То ж наші діди, зокрема воювали, виборювали перемогу. Його б я залишила", — додала дівчина. 

"Готова відмовитися, але не можу пояснити чому. Я взагалі дуже нейтральна людина. Я психолог за освітою і в мене сталася профдеформація. Для мене немає особливої різниці. Можливо, було б добре, якби залишили свята, в яких раніше брали участь наші предки з України. Зараз людям важко зрозуміти, чого вони хочуть, тому що всі вони в стресі", — розповіла одеситка Анна.   

"Не сприймаю на ментальному рівні"

Зовсім інша позиція в Олени з Миколаєва. За словами жінки, для неї 8 березня, як і 1 та 9 травня дні, що не асоціюються з чимось приємним. Нові свята доречні, якщо соціально адаптовані. 

"Так давно не святкую, бо це не мої свята. Тому, що ті свята, які ми відзначали, серед яких я виросла, я їх не сприймаю на ментальному рівні. Повинні бути якісь свята соціально адаптовані. Присвячені якимось подіям. Свято матері це ж прекрасно? Прекрасно. Свято української жінки теж прекрасно", — розповіла Олена.  

"Нові свята, якби то було краще, це новий вплив. А то все так проїлося. Зараз загалом святкувати не треба. Бо така ситуація, хлопці гинуть, а ми святкуватимемо? Поки воно не потрібно", — додав одесит Андрій. 

Знайшлися й ті, хто не зрозумів проєкту про скасування старих і створення на їх місці нових свят. Для Лева здається недоречною дата обрана для дня української жінки 25 лютого. Справа в асоціаціях. 

"На скільки я пам’ятаю, то 8 травня — це день вшанування жертв Другої Світової війни. І день вшанування мені імпонує більше, ніж день перемоги, який часто використовується як привід для тих дій, які ми бачимо з боку рф. Я не проти того, щоб встановлювати свої свята, але 25 лютого, як день жінок, як на мене, буде викликати асоціації з 24 лютого. Вони завжди будуть не надто приємними", — розповів одесит Лев. 

Хай там як, але поки що це лише законопроєкт, а от чи захочуть народні депутати відмовлятися від радянського минулого та робити крок у майбутнє — побачимо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:36 "Дніпро-1" посилив склад ще двома бразильцями: що це за гравці

18:30 Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з фото

18:26 Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного

Ексклюзив

18:26 "Під загрозою мільйони": яким країнам загрожує спуск води із Каховського водосховища

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка

18:21 Допомога від Червоного Хреста 2500 грн: хто має право та як отримати

Ексклюзив

18:15 "Вагнерівці", в'язні чи кадрові війська: хто воює на Луганщині з боку окупантів

18:12 На "Берлінале-2023" представлені шість українських фільмів, а також дві стрічки про нашу країну

17:59 Ближче до годувальника: Медведчук заявив, що на постійній основі мешкає у москві

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини встигли витягли з петлі 43-річного чоловіка

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Новина з відео

08:14 ​​​​​​​ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

Актуальне по темі

None 16 Лютий 18:35

"Дніпро-1" посилив склад ще двома бразильцями: що це за гравці

None 15 Лютий 15:28

Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

None 16 Лютий 18:27

Україна повернула з полону 100 воїнів та одного цивільного

None 16 Лютий 18:26

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB