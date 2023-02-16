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Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

16 февраля 2023 18:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников
Нововведения пока не по душе
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В Верховную Раду Украины подали законопроект, который предлагает новые праздники на смену привычному 8 марта, 1 и 9 мая. В планах также упразднить и выходные в эти даты. Впрочем, в календаре может появиться несколько новых красных дат, к которым нужно еще привыкнуть.

Готовы ли одесситы отказаться от привычных дат и как оценивают идеи депутатов, узнавали Новини.LIVE.

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"Особенно хочется внимания"

Возмущаются возможной отменой 8 марта в большинстве своем женщины. Одесситки отмечают, что в этот день ожидают особого внимания. Отказаться от праздников, на которых выросли — сложно.

"Мы не готовы. Мы пожилые люди и привыкли к этим праздникам и выросли на них. Весь мир отмечает 8 марта, а Украина должна отказаться.

Мы уже пожилые. Молодым проще отказаться от праздников, а нам сложно.

Сейчас, когда идет война, это не та проблема, которой надо заниматься. Главная проблема — восстановить мир. Надо, чтобы дети в школы ходили, гуляли и бегали. А не вот все это", — рассказали одесситки Тамара и Евгения.

"Хочу быть женщиной. Я — женщина, конечно всегда, но восьмого марта как-то особенно хочется внимания. А 9 мая — это праздник моего отца. Он вернулся с войны без ноги. Поэтому я буду отмечать 9 мая. Пусть наше поколение об этом немного помнит. Ну какая же разница, я не понимаю. Меняется только число. Все остается одно и то же", — отметила одесситка Нина.

Однако следует отметить, что и мужчины от традиции дарения цветов для близких женщин не спешат отказываться. А вот от советских праздников — выборочно.

"От 8 марта отказываться не хочу. Первое мая — не важно. А 9 мая, по старой памяти, не очень хочется отказываться. Все", — ответил одессит Олег.

"Отменить, но не все"

Среди молодежи мнения разошлись. Кто-то руководствовался статусом праздника, а кто-то ссылался на подтексты памятных дат, которые могут нести совсем другую цель. Игорь говорит, что можно сделать два женских праздника: международный и только для украинских женщин.

"Что касается 1 мая, то да. Это в Советский Союз входило. А относительно 8 марта — это международный праздник, всех женщин, не только украинских. Зачем переносить на 25 февраля день рождения Леси украинки? 8 марта оставить, а 1 и 9 мая думаю, да, можно отменить", — поделился херсонец Игорь.

А вот его спутница несколько не согласна с данной позицией. По словам Алены, нам не стоит стыдиться истории, а наоборот нужно  чтить память наших предков. Однако современные праздники следовало бы вводить гораздо раньше.

"Я думаю, что это нужно было делать раньше, когда Украина стала независимой. Я считаю, что 8 марта нужно оставить, поскольку праздник международный. Первое мая можно отменять. Девятое мая все-таки это день памяти, день Победы. У нас есть история, это наши деды, не только о стране-агрессоре мы говорим. Так что наши деды, в том числе воевали, боролись за победу. Его бы я оставила", — добавила девушка.

"Готова отказаться, но не могу объяснить почему. Я вообще очень нейтральный человек. Я психолог по образованию и у меня произошла профдеформация. Для меня нет особой разницы. Возможно было бы хорошо, если бы оставили праздники, в которых раньше участвовали наши предки из Украины. Сейчас людям трудно понять чего они хотят, потому что все они в стрессе", — рассказала одесситка Анна.

"Не воспринимаю на ментальном уровне"

Совсем другая позиция у Елены из Николаева. По словам женщины, для нее 8 марта, как и 1 и 9 мая не ассоциирующиеся с чем-то приятным. Новые праздники уместны, если социально адаптированы.

"Так давно не праздную, потому что это не мои праздники. Потому что те праздники, которые мы отмечали, среди которых я выросла, я их не воспринимаю на ментальном уровне. Должны быть какие-то праздники социально адаптированы. Посвящены каким-то событиям. Праздник матери это же прекрасно? Прекрасно. Праздник украинской женщины тоже прекрасно", — рассказала Елена.

"Новые праздники, если бы это было лучше, это новое влияние. А то все так приелось. Сейчас, в общем-то, праздновать не надо. Потому что такая ситуация, ребята погибают, а мы будем праздновать? Пока оно не нужно", — добавил одессит Андрей.

Нашлись и те, кто не понял проект об отмене старых и создании вместо них новых праздников. Для Льва кажется неуместной дата выбрана для дня украинских женщины 25 февраля. Дело в ассоциациях.

"На сколько я помню, то 8 мая — это день чествования жертв Второй Мировой войны. И день чествования мне импонирует больше, чем день победы, который часто используется как повод для тех действий, которые мы видим со стороны россии. Я не против того, чтобы устанавливать свои праздники, но 25 февраля, как день женщин, мне кажется, будет вызывать ассоциации с 24 февраля. Они всегда будут не слишком приятными", — рассказал одессит Лев.

Как бы там ни было, но пока это только законопроект, а вот захотят ли народные депутаты отказываться от советского прошлого и сделать шаг в будущее — увидим.

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