Погода на 26 лютого: детальний прогноз

В цей день варто з собою прихопити парасолю і гарний настрій

Сьогодні, 26 лютого, погода зіпсується. Небо затягне хмарами, хоча синоптики обіцяють прояснення.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в місті Одесі

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південний, у другій половині дня північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями помірний.Вітер південний, вдень північно-східний, 9-14 м/с.Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С, на півдні 15-18°С тепла.На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

У неділю, 26 лютого, в Україні очікується хмарна погода. У південній частині, у східних та Дніпропетровській областях дощ; температура вночі 1-6 градусів тепла, вдень 7-12 градусів тепла, на Одещині та Криму місцями 13-18 градусів тепла.

На решті території країни очікується мокрий сніг із дощем, удень у північних регіонах без істотних опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби 1-6 градусів морозу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Народний прогноз

26 лютого відзначається день пам'яті преподобного Мартініана, "приборкача пристрастей". Якщо у цей день сніг танув, то весна обіцяла бути хорошою, і навпаки, похмурий день пророкував холодну та затяжну весну. Якщо у вечір цього дня місяць був червоним, то наступного дня очікували вітру, тепла та снігу.