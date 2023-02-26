Погода на 26 февраля: подробный прогноз

Днем будет облачно, пройдет дождь: какой будет погода в Одессе и области в воскресенье
Сегодня, 26 февраля, погода испортится. Небо затянет облаками, хотя синоптики обещают прояснение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе.
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, во второй половине дня северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Дождь, днем местами умеренный. Ветер южный, днем северо-восточный, 9-14 м/с. ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
В воскресенье, 26 февраля, в Украине ожидается облачная погода. В южной части, восточных и Днепропетровской областях дождь; температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в Одесской и Крымской области местами 13-18 градусов тепла.
На остальной территории ожидается мокрый снег с дождем, днем в северных регионах без существенных осадков. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Карпатах снег, температура в течение суток 1-6 градусов мороза.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.
Народный прогноз
26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, "укротителя страстей". Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.