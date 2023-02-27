Погода на 27 лютого: детальний прогноз

Повітря відчуватиметься холоднішим

Сьогодні, 27 лютого, погода буде похмурою. Небо затягне хмарами, синоптики обіцяють, що дощу не буде.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-cхідний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 3-5°С тепла.

Погода в Одеській області

Помірні опади. Температура вночі та вдень 1-6°С тепла.

Погода в Україні

У західних, крім Волинської та Рівненської областей, помірний, в Карпатах місцями значний сніг; в центральних та Харківській областях мокрий сніг та дощ, місцями значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині та Миколаївщині дощі; у південно-східній частині без опадів.

В Україні, крім півдня та південного-сходу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2°С тепла до 3°С морозу, вночі у західних областях 1-6°С морозу; у південних та південно-східних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°С тепла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.

Народний прогноз

27 лютого вшановується пам'ять святого рівноапостольного Кирила. У минулі часи у цей день погода в цей день приймала подружжя. У давні часи помітили, що хороша погода на Кирила говорить про те, що незабаром напевно вдарять сильні морози.