Погода на 27 февраля: подробный прогноз

Воздух будет ощущаться холоднее

Сегодня, 27 февраля, погода будет пасмурной. Небо затянет облаками, синоптики обещают, что дождя не будет.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Погода в Одесской области

Умеренные осадки. Температура ночью и днем 1-6°С тепла.

Погода в Украине

В западных, кроме Волынской и Ровенской областей, умеренный, в Карпатах местами сильный снег; в центральных и Харьковской областях мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица; в северных областях местами небольшой мокрый снег, Одесская и Николаевская дожди; в юго-восточной части без осадков.

В Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах местами гололедица. Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2°С до 3°С мороза, ночью в западных областях 1-6°С мороза; в южных и юго-восточных областях ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °С тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После "плюсов" в конце февраля март придет в нашу страну с еще большим потеплением.

Народный прогноз

27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В давние времена заметили, что хорошая погода в этот день говорит о том, что скоро ударят сильные морозы.