В Одесі відзначили День Гідності та Свободи

Військові покладають квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Фото: ДПСУ

Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи. Це свято було встановлено на честь учасників Помаранчевої революції та Революції гідності. Урочистості відбулися і в Одесі.

Про це повідомили в Одеській ОВА та мерії міста.

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У сквері Героїв Небесної Сотні відбулося покладання квітів до однойменного пам'ятного знаку. У церемонії взяли участь керівництво області представники Сил оборони. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто загинув під час Революції гідності та у війні проти російської агресії.

Начальник ОВА Олег Кіпер покладає квіти до пам'ятника Небесній Сотні. Фото: ДПСУ

"У скрутний час, згуртовані ідеями європейської інтеграції та суверенності нашої держави, ми повинні зберегти незламний дух нашого вільного народу, адже саме єдність і волелюбність робить нас гідними нащадками наших предків", — зазначили в Одеській ОВА.

Покладання квітів пам'ятника Небесній Сотні. Фото: ДПСУ

Що означає свято

День Гідності і Свободи в Україні відзначають з 2014 року. Воно нагадує про дві знакові події сучасної історії країни — початок Помаранчевої революції (22 листопада 2024 року) та Революції гідності (21 листопада 2013 року). Докладніше про історію свята читайте у нашому матеріалі.

Зазначимо, що сьогодні пам'ять загиблих під час подій Євромайдану вшанували у Києві. Участь у заходах взяв президент України Володимир Зеленський.