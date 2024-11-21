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День достоинства и свободы — как в Одессе чествуют Небесную Сотню

21 ноября 2024 14:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе отметили День достоинства и свободы
Военные возлагают цветы к памятнику Небесной Сотни. Фото: ГПСУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы. Этот праздник был установлен в честь участников Оранжевой революции и Революции достоинства. Торжества прошли и в Одессе.

Об этом сообщили в Одесской ОВА и мэрии города.

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В сквере Героев Небесной Сотни произошло возложение цветов к одноимённому памятному знаку. В церемонии приняло участие руководство области представители Сил обороны. Участники мероприятия минутой молчания почтили память тех, кто погиб во время революции достоинства и в войне против российской агрессии.

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Начальник ОВА Олег Кипер возлагает цветы к памятнику Небесной Сотни. Фото: ГПСУ

"В тяжелое время, сплоченные идеями европейской интеграции и суверенности нашего государства, мы должны сохранить несокрушимый дух нашего свободного народа, ведь именно единство и свободолюбие делает нас достойными потомками наших предков", — отметили в Одесской ОВА.

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Возложение цветов памятника Небесной Сотни. Фото: ГПСУ

Что означает праздник

День достоинства и свободы в Украине отмечается с 2014 года. Оно напоминает о двух знаковых событиях современной истории страны — начале Оранжевой революции (22 ноября 2024 г.) и Революции достоинства (21 ноября 2013 г.). Подробнее об истории праздника читайте в нашем материале.

Отметим, что сегодня память погибших во время событий Евромайдана почтили в Киеве. Участие в мероприятиях принял президент Украины Владимир Зеленский.

Одесса Революция Достоинства Одесская ОГА Новости Одессы День достоинства и свободы

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