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День Конституції України — в Одесі вшанували пам'ять полеглих захисників

28 червня 2024 12:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
До Дня Конституції України в Одесі вшанували пам'ять загиблих Героїв
Квіти на честь полеглих Героїв України. Фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 28 червня, в День Конституції України, в Одесі урочисто поклали квіти до Меморіалу загиблим Героям України. Так у місті вшанували пам'ять українських бійців, які поклали своє життя за нашу державність.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Сьогодні вся країна відзначає День Конституції — документу, який є символом нашої незалежності та волі. Це свято є символом об'єднання українців, підтримки демократичних цінностей та глибокого почуття національної гордості.

"Конституція України є фундаментом демократії та правової системи, яка стабілізує суспільство і забезпечує розвиток країни. Особливо сьогодні, під час інтеграції України у Європейський Союз. Адже Конституція і визначає принципи, на яких будуються взаємовідносини з іншими країнами та міжнародними інституціями", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

В Одесі поклали квіти на честь Героїв України
Церемонія покладання квітів в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Конституція України — гарант соборності країни, прийняття якого назавжди визначило бажання українців жити у вільній державі. В ОВА висловили вдячність та шану тим, хто боронить Україну на фронті та відстоює інтереси нашої держави. 

"У нашій Конституції утвердженні головні цінності українців – людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, недоторканість та безпека. Це ті цінності, за які сьогодні, на жаль, проливається кров. І ми щиро дякуємо кожному герою, який боронить нашу державність", — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вшанували пам'ять Героїв України в Одесі 28 червня
В Одесі вшанували пам'ть Героїв України. Фото: Одеська ОВА

Зазначимо, Україна відзначає 28 річницю прийняття Конституції, що є ядром держави та хребтом нашої нації. Всі інші закони країни зазвичай спираються саме на Основний закон. Детальніше про цей день читайте в статті Новини.LIVE.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції України. Він зазначив, що перше слово першої статті Конституції — "Україна". В умовах війни Росії проти України, мільйони людей довели, що для них країна справді на першому місці.

Одеса
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