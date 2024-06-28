Ко Дню Конституции Украины в Одессе почтили память погибших Героев

Цветы в честь павших Героев Украины. Фото: Одесский горсовет

Сегодня, 28 июня, в День Конституции Украины, в Одессе торжественно возложили цветы к Мемориалу погибшим Героям Украины. Так в городе почтили память украинских бойцов, которые поклали свою жизнь за нашу государственность.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сегодня вся страна отмечает День Конституции — документа, являющегося символом нашей независимости и воли. Этот праздник является символом объединения украинцев, поддержки демократических ценностей и глубокого чувства национальной гордости.

"Конституция Украины является фундаментом демократии и правовой системы, которая стабилизирует общество и обеспечивает развитие страны. Особенно сегодня, во время интеграции Украины в Европейский Союз. Конституция ведь и определяет принципы, на которых строятся взаимоотношения с другими странами и международными институциями" , — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Церемония возложения цветов в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Конституция Украины — гарант соборности страны, принятие которого навсегда определило желание украинцев жить в свободном государстве. В ОВА выразили благодарность и уважение тем, кто защищает Украину на фронте и отстаивает интересы нашего государства.

"В нашей Конституции утверждении главные ценности украинцев – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Это те ценности, за которые сегодня, к сожалению, проливается кровь. И мы искренне благодарим каждого героя, который защищает нашу государственность" , — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе почтили память Героев Украины. Фото: Одесская ОВА

Отметим, Украина отмечает 28-ю годовщину принятия Конституции, которая является ядром государства и хребтом нашей нации. Все остальные законы страны обычно опираются именно на Основной закон. Подробнее об этом дне читайте в статье Новини.LIVE.

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