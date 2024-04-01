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День народження відклав до перемоги — Олег Філімонов про плани після війни

1 квітня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
День народження відклав до перемоги — Олег Філімонов про плани після війни
Олег Філімонов про плани на майбутнє. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеса, столиця гумору, кожного першого квітня зустрічала гостей міста святом радощів та сміху. Сьогодні ж одесити будують свої плани з урахуванням війни, проте це не заважає людям з оптимізмом ставитися до свого майбутнього.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів гуморист, незмінний учасник "Джентльмен-шоу" Олег Філімонов

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Побачити близьких людей 

Олег Філімонов — людина, яка більшу частину життя пов'язала з гумором, до планів після війни ставиться відповідально. Чоловік не відзначав свій ювілей, проте обов'язково відсвяткує з усіма друзями, яких давно не бачив. 

"Я не відзначав своє 70-річчя, це було саме за два дні після початку війни. Тож я усіх зберу, зніму велику залу в Одесі й усіх побачу", — розповів Олег Філімонов.

Гуморист повідомив, що багато його друзів вже давно поїхали за кордон і буквально перебувають в усьому світі. Тож велике його бажання — побачити тих, із ким давно не бачились, та разом із близькими почати нову сторінку вже вільного життя

"Планую побачити друзів і з Ізраїлю, і з Німеччини, із США. Побачу усіх своїх друзів, які вже давно поїхали за кордон. Вони мені пообіцяли, що приїдуть, коли святкуватиму День народження", — поділився гуморист. 

Нагадаємо, що традиційно до першого квітня до Одеси з'їжджалися клоуни, міми, гумористи і загалом усі, хто не уявляє свого життя без гумору. Але вже третій рік з моменту повномасштабного вторгнення з боку Росії масові заходи в столиці гумору не проводяться. Про те, яким став гумор під час війни, журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів гуморист Олег Філімонов.

Одеса
війна
свята
Олег Філімонов
День народження
Одеська область
Новини Одеси
гумор

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