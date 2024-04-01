День рождения отложил до победы — Олег Филимонов о планах после войны

Олег Филимонов о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

Одесса, столица юмора, каждое первое апреля встречала гостей города праздником радости и смеха. Сегодня одесситы строят свои планы с учетом войны, однако это не мешает людям с оптимизмом относиться к своему будущему.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал юморист, бессменный участник "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов.

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Увидеть близких людей

Олег Филимонов — человек, большую часть жизни связанный с юмором, к планам после войны относится ответственно. Мужчина не отмечал свой юбилей, однако обязательно отпразднует со всеми друзьями, которых давно не видел.

"Я не отмечал свое 70-летие, это было как раз через два дня после начала войны. Так что я всех соберу, сниму большой зал в Одессе и всех увижу", — рассказал Олег Филимонов.

Юморист сообщил, что многие его друзья уже давно уехали за границу и буквально находятся во всем мире. Поэтому большое его желание — увидеть тех, с кем давно не виделись, и вместе с близкими начать новую страницу уже свободной жизни .

"Планирую увидеть друзей и из Израиля, и из Германии, из США. Увижу всех своих друзей, которые уже давно уехали за границу. Они мне пообещали, что приедут, когда буду праздновать День рождения" , — поделился юморист.

Напомним, что традиционно первого апреля в Одессу съезжались клоуны, мимы, юмористы и вообще все, кто не представляет своей жизни без юмора. Но уже третий год с момента полномасштабного вторжения со стороны России массовые мероприятия в столице юмора не проводятся. О том, каким стал юмор во время войны, журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал юморист Олег Филимонов.