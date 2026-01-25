Зеленський святкує день народження — побажання одеситів президенту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Володимиру Зеленському виповнилося 48 років. Ставши президентом 6 років тому, він хотів багато чого змінити в країні й українці йому довірилися. Тоді мало хто думав, що саме на долю молодого політика припадуть найважчі для країни роки, коли Україні знову доведеться доводити своє право на існування та незалежність.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб дізнатися, чого бажають одесити президенту і щоб у нього хотіли запитати.

Реклама

Читайте також:

Побажання Зеленському

Багато відповідей починалися не з вимог чи оцінок, а з простих і щирих слів. Люди кажуть про здоров’я, мир і витримку — речі, які сьогодні мають зовсім іншу вагу, ніж у мирні часи. Одесити часто говорили про президента не як про посадовця, а як про людину, яка живе під тиском щоденних рішень.

"Ну, насправді, як людині, я йому хочу побажати того, як усім і як завжди. Здоров’я, миру і всього іншого. Здоров’я дітям, щастя. І, звісно, нам усім бажаю соборності, здоров’я і провоювати на один день більше, ніж росіяни прожити", — каже Олена.

Одеситка Олена про побажання президенту. Фото: Новини.LIVE

Для частини одеситів важливо не лише побажати, а й окреслити очікування від президента. Люди хочуть бачити не просто стійкість, а результат — кінець війни і повернення до нормального життя. У відповідях відчувається втома, але водночас і надія. Українці розуміють, що рішення складні, але все одно чекають на зміни.

"Побажати я хочу йому реально здоров’я, щоб він тримався і, скажімо так, краще працював, щоб ця війна нарешті закінчилась", — додає Леся.

Місцева жителька Леся бажає здоров'я президенту. Фото: Новини.LIVE

Мир в Україні

Деякі відповіді звучали особливо емоційно. У них було більше співпереживання, ніж політики. Люди намагалися уявити, що відчуває президент як людина, а не як символ держави. Це бажання зрозуміти, наскільки важко нести таку відповідальність.

"Можливо, миру нарешті вже, щастя. Я думаю, що якщо буде мир — буде і щастя. Це все, що зараз важливо для кожного українця. А я б запитала, чи важко йому, як людині, бо це жах", — говорить Анастасія.

Одеситка Анастасія про питання до президента. Фото: Новини.LIVE

Ще одна тема, яка часто лунала у відповідях, — це терпіння. Українці втомилися, але не втратили здатності чекати й триматися. Вони не говорять про конкретні дати, але хочуть знати, що кінець війни не просто мрія.

"Здоров’я — це саме головне. І терпіння. А питання одне — коли закінчиться війна?. Навіть не знаю що ще запитати… це треба думати", — зізнається Валерія.

Місцева жителька Валерія про терпіння для президента. Фото: Новини.LIVE

Фінальні репліки часто були короткими, але дуже місткими. Без зайвих слів — про головне. Про мудрість, витримку і втому, яка накопичилася у всіх.

"Розуму та мудрості. І коли це все закінчиться? Втомилися", — каже Олена.

Одеситка Олена про розум та мудрість. Фото: Новини.LIVE

Ці слова — концентрат настроїв сьогоднішньої України. Вони про втому, але не про зневіру. Про бажання миру, але не за будь-яку ціну. І про надію, що попри все країна витримає. Саме з таким відчуттям одесити сьогодні дивляться у завтрашній день.

Раніше ми писали, що президент розповів куди Україна може витратити Російські активи. А також, про те що Володимир Зеленський розповів про участь ЗСУ в Європейських силах.