Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 06:33
Зеленський святкує день народження — побажання одеситів президенту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Володимиру Зеленському виповнилося 48 років. Ставши президентом 6 років тому, він хотів багато чого змінити в країні й українці йому довірилися. Тоді мало хто думав, що саме на долю молодого політика припадуть найважчі для країни роки, коли Україні знову доведеться доводити своє право на існування та незалежність.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб дізнатися, чого бажають одесити президенту і щоб у нього хотіли запитати.

Реклама
Читайте також:

Побажання Зеленському

Багато відповідей починалися не з вимог чи оцінок, а з простих і щирих слів. Люди кажуть про здоров’я, мир і витримку — речі, які сьогодні мають зовсім іншу вагу, ніж у мирні часи. Одесити часто говорили про президента не як про посадовця, а як про людину, яка живе під тиском щоденних рішень. 

"Ну, насправді, як людині, я йому хочу побажати того, як усім і як завжди. Здоров’я, миру і всього іншого. Здоров’я дітям, щастя. І, звісно, нам усім бажаю соборності, здоров’я і провоювати на один день більше, ніж росіяни прожити", — каже Олена.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 1
Одеситка Олена про побажання президенту. Фото: Новини.LIVE

Для частини одеситів важливо не лише побажати, а й окреслити очікування від президента. Люди хочуть бачити не просто стійкість, а результат — кінець війни і повернення до нормального життя. У відповідях відчувається втома, але водночас і надія. Українці розуміють, що рішення складні, але все одно чекають на зміни. 

"Побажати я хочу йому реально здоров’я, щоб він тримався і, скажімо так, краще працював, щоб ця війна нарешті закінчилась", — додає Леся.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 2
Місцева жителька Леся бажає здоров'я президенту. Фото: Новини.LIVE 

Мир в Україні 

Деякі відповіді звучали особливо емоційно. У них було більше співпереживання, ніж політики. Люди намагалися уявити, що відчуває президент як людина, а не як символ держави. Це бажання зрозуміти, наскільки важко нести таку відповідальність. 

"Можливо, миру нарешті вже, щастя. Я думаю, що якщо буде мир — буде і щастя. Це все, що зараз важливо для кожного українця. А я б запитала, чи важко йому, як людині, бо це жах", — говорить Анастасія.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 3
Одеситка Анастасія про питання до президента. Фото: Новини.LIVE 

Ще одна тема, яка часто лунала у відповідях, — це терпіння. Українці втомилися, але не втратили здатності чекати й триматися. Вони не говорять про конкретні дати, але хочуть знати, що кінець війни не просто мрія. 

"Здоров’я — це саме головне. І терпіння. А питання одне — коли закінчиться війна?. Навіть не знаю що ще запитати… це треба думати", — зізнається Валерія.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 4
Місцева жителька Валерія про терпіння для президента. Фото: Новини.LIVE 

Фінальні репліки часто були короткими, але дуже місткими. Без зайвих слів — про головне. Про мудрість, витримку і втому, яка накопичилася у всіх. 

"Розуму та мудрості. І коли це все закінчиться? Втомилися", — каже Олена.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 5
Одеситка Олена про розум та мудрість. Фото: Новини.LIVE

Ці слова — концентрат настроїв сьогоднішньої України. Вони про втому, але не про зневіру. Про бажання миру, але не за будь-яку ціну. І про надію, що попри все країна витримає. Саме з таким відчуттям одесити сьогодні дивляться у завтрашній день.

Раніше ми писали, що президент розповів куди Україна може витратити Російські активи. А також, про те що Володимир Зеленський розповів про участь ЗСУ в Європейських силах. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Володимир Зеленський Одеса День народження Україна Новини Одеси президент свято
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації