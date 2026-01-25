Видео
День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

День рождения Зеленского — что пожелали президенту одесситы

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 06:33
Зеленский празднует день рождения - пожелания одесситов президенту
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Владимиру Зеленскому исполнилось 48 лет. Став президентом 6 лет назад, он хотел многое изменить в стране и украинцы ему доверились. Тогда мало кто думал, что именно на долю молодого политика придутся самые тяжелые для страны годы, когда Украине снова придется доказывать свое право на существование и независимость.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы узнать, чего желают одесситы президенту и чтобы у него хотели спросить.

Пожелания Зеленскому

Многие ответы начинались не с требований или оценок, а с простых и искренних слов. Люди говорят о здоровье, мире и выдержке — вещи, которые сегодня имеют совсем другой вес, чем в мирные времена. Одесситы часто говорили о президенте не как о чиновнике, а как о человеке, который живет под давлением ежедневных решений.

"Ну, на самом деле, как человеку, я ему хочу пожелать того, как всем и как всегда. Здоровья, мира и всего остального. Здоровья детям, счастья. И, конечно, нам всем желаю соборности, здоровья и провоевать на один день больше, чем россияне прожить", — говорит Елена.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 1
Одесситка Елена о пожеланиях президенту. Фото: Новини.LIVE

Для части одесситов важно не только пожелать, но и обозначить ожидания от президента. Люди хотят видеть не просто стойкость, а результат — конец войны и возвращение к нормальной жизни. В ответах чувствуется усталость, но одновременно и надежда. Украинцы понимают, что решения сложные, но все равно ждут изменений.

"Пожелать я хочу ему реально здоровья, чтобы он держался и, скажем так, лучше работал, чтобы эта война наконец закончилась", — добавляет Леся.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 2
Местная жительница Леся желает здоровья президенту. Фото: Новини.LIVE

Мир в Украине

Некоторые ответы звучали особенно эмоционально. В них было больше сопереживания, чем политики. Люди пытались представить, что чувствует президент как человек, а не как символ государства. Это желание понять, насколько трудно нести такую ответственность.

"Возможно, мира наконец-то уже, счастья. Я думаю, что если будет мир  будет и счастье. Это все, что сейчас важно для каждого украинца. А я бы спросила, трудно ли ему, как человеку, потому что это ужас", — говорит Анастасия.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 3
Одесситка Анастасия о вопросах к президенту. Фото: Новини.LIVE

Еще одна тема, которая часто звучала в ответах, — это терпение. Украинцы устали, но не потеряли способности ждать и держаться. Они не говорят о конкретных датах, но хотят знать, что конец войны не просто мечта.

"Здоровье — это самое главное. И терпение. А вопрос один  когда закончится война? Даже не знаю что еще спросить... это надо думать", — признается Валерия.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 4
Местная жительница Валерия о терпении для президента. Фото: Новини.LIVE

Финальные реплики часто были короткими, но очень емкими. Без лишних слов — о главном. О мудрости, выдержке и усталости, которая накопилась у всех.

"Ума и мудрости. И когда это все закончится? Устали", — говорит Елена.

День народження президента — що одесити побажали Зеленському - фото 5
Одесситка Елена об уме и мудрости. Фото: Новини.LIVE

Эти слова — концентрат настроений сегодняшней Украины. Они об усталости, но не об унынии. О желании мира, но не любой ценой. И о надежде, что несмотря ни на что страна выдержит. Именно с таким ощущением одесситы сегодня смотрят в завтрашний день.

Ранее мы писали, что президент рассказал куда Украина может потратить Российские активы. А также, о том что Владимир Зеленский рассказал об участии ВСУ в Европейских силах.

Владимир Зеленский Одесса День рождения Украина Новости Одессы президент праздник
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
