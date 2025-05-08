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День пам'яті 8 чи 9 травня – коли одесити згадують загиблих

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Дата публікації: 8 травня 2025 06:33
День пам’яті загиблих у Другій світовій в Одесі - коли святкують 8 чи 9 травня
Люди кладуть квіти біля вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Ще десять років тому для більшості українців не стояло питання, коли саме вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій  це було 9 травня. Але з початком війни Росії проти України, а особливо після 2022 року, усе змінилося. Дата перестала бути лише формальністю  вона стала маркером ідентичності. Тепер 8 травня набуває нового значення як День пам’яті та перемоги над нацизмом, без "свята", але з гідністю. 

Журналісти Новини.LIVE вирішили на вулиці Одеси, щоб запитати у містян, коли вони згадують загиблих у Другій Світовій війні.

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Залишилась звичка 

Для багатьох людей 9 травня залишається датою, яка міцно вкорінилася у родинній традиції. Ці спогади не завжди пов’язані з радянською ідеологією радше з особистими історіями, дідом-фронтовиком, фото в чорно-білому альбомі, похоронкою, що зберігається у скрині. Але тепер ці емоції змішані з розумінням, що світ навколо змінився.

"Ну знаєте  ми ж із СРСР завжди відмічали дев'ятого, тому у нас є традиція. Але зараз ми й по-новому восьмого та не можемо не згадати про дев'яте", розповіла Світлана.

Одеситка Світлана про звичку
Одеситка Світлана про звичку святкування. Фото: Новини.LIVE

Євгеній також підтримав цю думку, його відповідь звучить буденно, майже автоматично. Але за цією простотою  роки освітнього та інформаційного фону, в якому альтернативи просто не було.

"Так воно звиклось ще зі школи, що 9 травня, та й досі" каже Євгеній.

Місцевий житель Євгеній про школу
Місцевий житель Євгеній про традицію зі школи. Фото: Новини.LIVE

Новий символ гідності

Водночас дедалі більше людей дивляться на 8 травня як на день, коли слід не святкувати, а вшановувати. Без мілітарного пафосу, без "переможної риторики", а з тихою даниною загиблим. Для них це не просто зміна дати, а переосмислення суті.

"Я б просто 8 вшановувала пам'ять загиблих і не святкувала 9 травня" зазначила Наталія.

Одеситка Наталія про пямять загиблих
Одеситка Наталія про вшанування пам'яті загиблих. Фото: Новини.LIVE

Сучасна війна додала цій темі нової глибини. Тепер пам’ять про Другу світову неможливо відокремити від нинішніх втрат. І саме це спонукає багатьох по-новому оцінити навіть такі, здавалося б, усталені дати.

"От тепер що відбувається, то однозначно треба вшановувати восьмого травня" ділиться Марія.

Місцева жителька Марія про сьогодення
Місцева жителька Марія про сьогоднішні події. Фото: Новини.LIVE

Знайти компроміс

Та є й ті, хто вважає, що не обов’язково відмовлятися від однієї дати на користь іншої. Для них важливо зберегти людське вшанування  навіть якщо воно займає два дні. 

"Раніше ми 9 святкували, ми звикли до дев'ятого, ну а зараз восьмого, ну що ж, як сказали  так будемо. Значить треба восьмого, але можна і два дні" розповів Анатолій.

Одесит Анатолій про традиції
Одесит Анатолій про компроміс. Фото: Новини.LIVE

Це приклад еволюції без конфлікту. Людина змінює свої уявлення не під тиском, а через поступове прийняття нових обставин. І це теж  важливий шлях.

"Завжди був дев'ятого травня, зараз не знаю, як" каже Анатолій.

Місцевий житель Анатолій про святкування
Місцевий житель Анатолій про минулі традиції. Фото: Новини.LIVE

Колективна пам’ять не формується одномоментно  вона переплітається з досвідом, болем і викликами сьогодення. Можливо, саме цей перехід  від 9 травня як радянського "свята перемоги" до 8 травня як міжнародного дня пам'яті  і є кроком до зрілої, чесної культури шанування минулого.

Раніше ми писали, що у ГУР попередили про підготовку РФ до 9 травня у Європі й США. А також, про те що Трамп заявив, що перемогу у Другій світовій здобули лише США.

Одеса Україна опитування Новини Одеси перемога День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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