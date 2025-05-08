День пам’яті загиблих у Другій світовій в Одесі - коли святкують 8 чи 9 травня

Люди кладуть квіти біля вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Ще десять років тому для більшості українців не стояло питання, коли саме вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій — це було 9 травня. Але з початком війни Росії проти України, а особливо після 2022 року, усе змінилося. Дата перестала бути лише формальністю — вона стала маркером ідентичності. Тепер 8 травня набуває нового значення як День пам’яті та перемоги над нацизмом, без "свята", але з гідністю.

Журналісти Новини.LIVE вирішили на вулиці Одеси, щоб запитати у містян, коли вони згадують загиблих у Другій Світовій війні.

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Залишилась звичка

Для багатьох людей 9 травня залишається датою, яка міцно вкорінилася у родинній традиції. Ці спогади не завжди пов’язані з радянською ідеологією — радше з особистими історіями, дідом-фронтовиком, фото в чорно-білому альбомі, похоронкою, що зберігається у скрині. Але тепер ці емоції змішані з розумінням, що світ навколо змінився.

"Ну знаєте — ми ж із СРСР завжди відмічали дев'ятого, тому у нас є традиція. Але зараз ми й по-новому восьмого та не можемо не згадати про дев'яте", — розповіла Світлана.

Одеситка Світлана про звичку святкування. Фото: Новини.LIVE

Євгеній також підтримав цю думку, його відповідь звучить буденно, майже автоматично. Але за цією простотою — роки освітнього та інформаційного фону, в якому альтернативи просто не було.

"Так воно звиклось ще зі школи, що 9 травня, та й досі", — каже Євгеній.

Місцевий житель Євгеній про традицію зі школи. Фото: Новини.LIVE

Новий символ гідності

Водночас дедалі більше людей дивляться на 8 травня як на день, коли слід не святкувати, а вшановувати. Без мілітарного пафосу, без "переможної риторики", а з тихою даниною загиблим. Для них це не просто зміна дати, а переосмислення суті.

"Я б просто 8 вшановувала пам'ять загиблих і не святкувала 9 травня", — зазначила Наталія.

Одеситка Наталія про вшанування пам'яті загиблих. Фото: Новини.LIVE

Сучасна війна додала цій темі нової глибини. Тепер пам’ять про Другу світову неможливо відокремити від нинішніх втрат. І саме це спонукає багатьох по-новому оцінити навіть такі, здавалося б, усталені дати.

"От тепер що відбувається, то однозначно треба вшановувати восьмого травня", — ділиться Марія.

Місцева жителька Марія про сьогоднішні події. Фото: Новини.LIVE

Знайти компроміс

Та є й ті, хто вважає, що не обов’язково відмовлятися від однієї дати на користь іншої. Для них важливо зберегти людське вшанування — навіть якщо воно займає два дні.

"Раніше ми 9 святкували, ми звикли до дев'ятого, ну а зараз восьмого, ну що ж, як сказали — так будемо. Значить треба восьмого, але можна і два дні", — розповів Анатолій.

Одесит Анатолій про компроміс. Фото: Новини.LIVE

Це приклад еволюції без конфлікту. Людина змінює свої уявлення не під тиском, а через поступове прийняття нових обставин. І це теж — важливий шлях.

"Завжди був дев'ятого травня, зараз не знаю, як", — каже Анатолій.

Місцевий житель Анатолій про минулі традиції. Фото: Новини.LIVE

Колективна пам’ять не формується одномоментно — вона переплітається з досвідом, болем і викликами сьогодення. Можливо, саме цей перехід — від 9 травня як радянського "свята перемоги" до 8 травня як міжнародного дня пам'яті — і є кроком до зрілої, чесної культури шанування минулого.

Раніше ми писали, що у ГУР попередили про підготовку РФ до 9 травня у Європі й США. А також, про те що Трамп заявив, що перемогу у Другій світовій здобули лише США.