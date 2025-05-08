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День памяти 8 или 9 мая — когда одесситы вспоминают погибших

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Дата публикации 8 мая 2025 06:33
День памяти погибших во Второй мировой в Одессе - когда празднуют 8 или 9 мая
Люди кладут цветы у вечного огня. Фото: Новини.LIVE

Еще десять лет назад для большинства украинцев не стоял вопрос, когда именно чтить память погибших во Второй мировой это было 9 мая. Но с началом войны России против Украины, а особенно после 2022 года, все изменилось. Дата перестала быть лишь формальностью  она стала маркером идентичности. Теперь 8 мая приобретает новое значение как День памяти и победы над нацизмом, без "праздника", но с достоинством.

Журналисты Новини.LIVE решили выйти на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, когда они вспоминают погибших во Второй мировой войне.

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Осталась привычка

Для многих людей 9 мая остается датой, которая прочно укоренилась в семейной традиции. Эти воспоминания не всегда связаны с советской идеологией  скорее с личными историями, дедом фронтовиком, фото в черно-белом альбоме, похоронкой, которая хранится в сундуке. Но теперь эти эмоции смешаны с пониманием, что мир вокруг изменился.

"Ну знаете  мы же с СССР всегда отмечали девятого, поэтому у нас есть традиция. Но сейчас мы и по-новому восьмого и не можем не вспомнить о девятом", — рассказала Светлана.

Одеситка Світлана про звичку
Одесситка Светлана о привычке празднования. Фото: Новини.LIVE

Евгений также поддержал эту мысль, его ответ звучит буднично, почти автоматически. Но за этой простотой  годы образовательного и информационного фона, в котором альтернативы просто не было.

"Так оно привыкло еще со школы, что 9 мая, да и до сих пор",  говорит Евгений.

Місцевий житель Євгеній про школу
Местный житель Евгений о традиции со школы. Фото: Новини.LIVE

Новый символ достоинства

В то же время все больше людей смотрят на 8 мая как на день, когда следует не праздновать, а чествовать. Без милитарного пафоса, без "победной риторики", а с тихой данью погибшим. Для них это не просто изменение даты, а переосмысление сути.

"Я бы просто 8 чествовала память погибших и не праздновала 9 мая",  отметила Наталья.

Одеситка Наталія про пямять загиблих
Одесситка Наталья о чествовании памяти погибших. Фото: Новини.LIVE

Современная война добавила этой теме новую глубину. Теперь память о Второй мировой невозможно отделить от нынешних потерь. И именно это побуждает многих по-новому оценить даже такие, казалось бы, устоявшиеся даты.

"Вот теперь что происходит, то однозначно надо чествовать восьмого мая",  делится Мария.

Місцева жителька Марія про сьогодення
Местная жительница Мария о сегодняшних событиях. Фото: Новини.LIVE

Найти компромисс

Но есть и те, кто считает, что не обязательно отказываться от одной даты в пользу другой. Для них важно сохранить человеческое чествование  даже если оно занимает два дня.

"Раньше мы 9 праздновали, мы привыкли к девятому, ну а сейчас восьмого, ну что ж, как сказали так будем. Значит надо восьмого, но можно и два дня",  рассказал Анатолий.

Одесит Анатолій про традиції
Одессит Анатолий о компромиссе. Фото: Новини.LIVE

Это пример эволюции без конфликта. Человек меняет свои представления не под давлением, а через постепенное принятие новых обстоятельств. И это тоже  важный путь.

"Всегда был девятого мая, сейчас не знаю, как",  говорит Анатолий.

Місцевий житель Анатолій про святкування
Местный житель Анатолий о прошлых традициях. Фото: Новини.LIVE

Коллективная память не формируется одномоментно  она переплетается с опытом, болью и вызовами настоящего. Возможно, именно этот переход от 9 мая как советского "праздника победы" до 8 мая как международного дня памяти и является шагом к зрелой, честной культуре почитания прошлого.

Ранее мы писали, что в ГУР предупредили о подготовке РФ к 9 мая в Европе и США. А также, о том что Трамп заявил, что победу во Второй мировой одержали только США.

Одесса Украина опрос Новости Одессы победа День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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