День памяти погибших во Второй мировой в Одессе - когда празднуют 8 или 9 мая

Люди кладут цветы у вечного огня. Фото: Новини.LIVE

Еще десять лет назад для большинства украинцев не стоял вопрос, когда именно чтить память погибших во Второй мировой — это было 9 мая. Но с началом войны России против Украины, а особенно после 2022 года, все изменилось. Дата перестала быть лишь формальностью — она стала маркером идентичности. Теперь 8 мая приобретает новое значение как День памяти и победы над нацизмом, без "праздника", но с достоинством.

Журналисты Новини.LIVE решили выйти на улицы Одессы, чтобы спросить у горожан, когда они вспоминают погибших во Второй мировой войне.

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Осталась привычка

Для многих людей 9 мая остается датой, которая прочно укоренилась в семейной традиции. Эти воспоминания не всегда связаны с советской идеологией — скорее с личными историями, дедом фронтовиком, фото в черно-белом альбоме, похоронкой, которая хранится в сундуке. Но теперь эти эмоции смешаны с пониманием, что мир вокруг изменился.

"Ну знаете — мы же с СССР всегда отмечали девятого, поэтому у нас есть традиция. Но сейчас мы и по-новому восьмого и не можем не вспомнить о девятом", — рассказала Светлана.

Одесситка Светлана о привычке празднования. Фото: Новини.LIVE

Евгений также поддержал эту мысль, его ответ звучит буднично, почти автоматически. Но за этой простотой — годы образовательного и информационного фона, в котором альтернативы просто не было.

"Так оно привыкло еще со школы, что 9 мая, да и до сих пор", — говорит Евгений.

Местный житель Евгений о традиции со школы. Фото: Новини.LIVE

Новый символ достоинства

В то же время все больше людей смотрят на 8 мая как на день, когда следует не праздновать, а чествовать. Без милитарного пафоса, без "победной риторики", а с тихой данью погибшим. Для них это не просто изменение даты, а переосмысление сути.

"Я бы просто 8 чествовала память погибших и не праздновала 9 мая", — отметила Наталья.

Одесситка Наталья о чествовании памяти погибших. Фото: Новини.LIVE

Современная война добавила этой теме новую глубину. Теперь память о Второй мировой невозможно отделить от нынешних потерь. И именно это побуждает многих по-новому оценить даже такие, казалось бы, устоявшиеся даты.

"Вот теперь что происходит, то однозначно надо чествовать восьмого мая", — делится Мария.

Местная жительница Мария о сегодняшних событиях. Фото: Новини.LIVE

Найти компромисс

Но есть и те, кто считает, что не обязательно отказываться от одной даты в пользу другой. Для них важно сохранить человеческое чествование — даже если оно занимает два дня.

"Раньше мы 9 праздновали, мы привыкли к девятому, ну а сейчас восьмого, ну что ж, как сказали — так будем. Значит надо восьмого, но можно и два дня", — рассказал Анатолий.

Одессит Анатолий о компромиссе. Фото: Новини.LIVE

Это пример эволюции без конфликта. Человек меняет свои представления не под давлением, а через постепенное принятие новых обстоятельств. И это тоже — важный путь.

"Всегда был девятого мая, сейчас не знаю, как", — говорит Анатолий.

Местный житель Анатолий о прошлых традициях. Фото: Новини.LIVE

Коллективная память не формируется одномоментно — она переплетается с опытом, болью и вызовами настоящего. Возможно, именно этот переход — от 9 мая как советского "праздника победы" до 8 мая как международного дня памяти — и является шагом к зрелой, честной культуре почитания прошлого.

Ранее мы писали, что в ГУР предупредили о подготовке РФ к 9 мая в Европе и США. А также, о том что Трамп заявил, что победу во Второй мировой одержали только США.