В Одесі вшанували подвиг Героїв Крут

Бій під Крутами відбувся 105 років тому

В Одесі відбувся урочистий захід на честь Дня пам'яті Героїв Крут. Мінтинг-реквієм пройшлв біля будинку, в якому мешкали українські діячі та борці за незалежність Іван та Юрій Липи. Учасники заходу поклали квіти та вшанували хвилиною пам'яті загиблих курсантів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сміливість і жертовність учасників бою під Крутами зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. З ними порівнюють захисників Донецького аеропорту в теперішній російсько-українській війні. Тому Героїв Крут називають першими кіборгами.

Бій під Крутами

Відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреню, 250 — Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

Бій тривав до вечора. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота — 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.

Очевидці події розповідали, що студенти перед смертю почали співати вірш "Ще не вмерла Україна", який у майбутньому став гімном України.

Хто вшанував пам'ять

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він наголосив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави.

Також вшанували пам'ять Героїв Крут Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.