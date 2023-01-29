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День памяти Героев Крут: в Одессе почтили подвиг студентов, погибших в борьбе за независимость

29 января 2023 16:40
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
В Одессе почтили подвиг Героев Крут
Бой под Крутами произошел 105 лет назад
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

В Одессе состоялось торжественное мероприятие в честь Дня памяти Героев Крут. Минтинг-реквием прошел возле дома, в котором проживали украинские деятели и борцы за независимость Иван и Юрий Липы. Участники мероприятия возложили цветы и почтили минутой памяти погибших курсантов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Смелость и жертвенность участников боя под Крутами сделала их примером для будущих поколений защитников Украины. С ними сравнивают защитников Донецкого аэропорта в нынешней российско-украинской войне. Поэтому  Героев Крут называют первыми киборгами.

Бой под Крутами

Состоялся 29 января 1918 между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, в 130 километрах к северо-востоку от Киева во время наступления на Киев войск большевистской россии под руководством полковника Михаила Муравьева. Украинское войско насчитывало около 300 бойцов Студенческого шалаша, 250 — Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков.

Бой продолжался до вечера. Благодаря выгодной позиции и героизму бойцов, украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до тьмы. Затем под давлением врага большинство подразделений организованно отступили к эшелонам на станции неподалеку и отправились в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути. Но одна студенческая чета — 27 юношей, заблудившись в темноте, вернулась к станции Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) были расстреляны. Самым молодым павшим было по 16 лет.

Очевидцы события рассказывали, что студенты перед смертью начали петь стихотворение "Еще не умерла Украина", которое в будущем стало гимном Украины.

Кто почтил память

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил подвиг Героев Крут, которые в 1918 году дали бой и остановили продвижение армии большевистских захватчиков. Он отметил, что сегодня украинские воины достойно продолжают дело Героев Крут и защищают независимость государства.

Также почтили память Героев Крут Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

 

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