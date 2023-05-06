Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 6 травня

Хлопець катається на велосипеді. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вихідні порадують одеситів теплом. Протягом дня температура повітря прогріється до +20 градусів. Крім того, день обіцяє бути сонячним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.

Температура морської води 13-14°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 78%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У ніч на суботу та на неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів.