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День порадує одеситів: до скількох градусів прогріється повітря на вихідні

6 травня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 6 травня
Хлопець катається на велосипеді. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вихідні порадують одеситів теплом. Протягом дня температура повітря прогріється до +20 градусів. Крім того, день обіцяє бути сонячним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.
  • Температура морської води 13-14°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 78%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У ніч на суботу та на неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів. 

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