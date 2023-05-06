Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 6 травня

День порадує одеситів: до скількох градусів прогріється повітря на вихідні
6 травня 2023 06:30
Хлопець катається на велосипеді. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Вихідні порадують одеситів теплом. Протягом дня температура повітря прогріється до +20 градусів. Крім того, день обіцяє бути сонячним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 10-12°С, вдень 18-20°С.
- Температура морської води 13-14°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 78%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-12°С, вдень 18-23°С
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У ніч на суботу та на неділю, 6 та 7 травня, заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України. Окрім того, в Україні очікується рвучкий вітер, місцями до штормових поривів.