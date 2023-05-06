Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 6 мая.

День порадует одесситов: до скольки градусов прогреется воздух на выходные
6 мая 2023 06:30
Парень катается на велосипеде. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Выходные порадуют одесситов теплом. В течение дня температура воздуха прогреется до +20 градусов. Кроме того, день обещает быть солнечным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
- Температура морской воды 13–14°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки возможны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.