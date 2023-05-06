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День порадует одесситов: до скольки градусов прогреется воздух на выходные

6 мая 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 6 мая.
Парень катается на велосипеде. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Выходные порадуют одесситов теплом. В течение дня температура воздуха прогреется до +20 градусов. Кроме того, день обещает быть солнечным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С.
  • Температура морской воды 13–14°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 78%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 7-12°С, днем 18-23°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В ночь на субботу и воскресенье, 6 и 7 мая, заморозки возможны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины. Кроме того, в Украине ожидается порывистый ветер, местами до штормовых порывов.

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