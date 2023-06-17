Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 червня

Мати з донькою гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

Вихідні одеситів порадують теплом.Температура повітря прогріється до 27 градусів. Втім, метеочутливим людям все ще слід бути уважним, адже протягом дня спостерігатиметься понижений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 6-11м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 20-21°С

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість — 67%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.