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День порадує одеситів: якою буде погода сьогодні

17 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 червня
Мати з донькою гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні одеситів порадують теплом.Температура повітря прогріється до 27 градусів. Втім, метеочутливим людям все ще слід бути уважним, адже протягом дня спостерігатиметься понижений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 6-11м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 20-21°С
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість — 67%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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