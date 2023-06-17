Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 июня.

Мать с дочерью гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Выходные одесситов порадуют теплом. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Впрочем, метео чувствительным людям все еще нужно быть внимательным, ведь в течение дня будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 20-21°С

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность — 67%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость добра.