Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 июня.

День порадует одесситов: какой будет погода сегодня
17 июня 2023 06:30
Мать с дочерью гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
Выходные одесситов порадуют теплом. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Впрочем, метео чувствительным людям все еще нужно быть внимательным, ведь в течение дня будет наблюдаться пониженное атмосферное давление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
- Температура морской воды 20-21°С
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность — 67%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость добра.