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День серця в Одесі: де можна пройти безплатне обстеження

28 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
День серця в Одесі: де можна пройти безплатне обстеження
Перевірка серця. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку із Всесвітнім днем серця, який відзначається 29 вересня, в Одесі організували проведення Дня профілактики та раннього виявлення серцево-судинних захворювань. До проведення обстеження долучилися всі Центри первинної медико-санітарної допомоги.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Серцево-судинні захворювання відіграють провідну роль у структурі захворюваності та смертності населення в усьому світі. Вікові зміни органів і тканин, порушення обміну речовин, нераціональне харчування, зловживання алкоголем, тютюнопаління, недостатня фізична активність та стреси призводять до таких поширених захворювань, як гіпертонія, інфаркт, інсульт, серцева недостатність, атеросклероз судин тощо. А зараз, під час війни, через постійний стрес та інші чинники ці явища стрімко наростають та молодіють", — йдеться в повідомленні. 

Кожен охочий може безплатно перевірити свій артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, визначити індекс маси тіла та отримати консультацію сімейного лікаря або кардіолога. На обстеження до вузькопрофільних фахівців консультативно-діагностичних центрів та відділень міських лікарень можна прийти 29 вересня за адресами:

1. Консультативно-діагностичний центр № 6

  • вул. Маршала Говорова, 26А, 3-й поверх, каб. № 307, з 8.00 до 16.00.

2. Консультативно-діагностичний центр № 20

  • вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. № 331, з 9.00 до 14.00.

3. Консультативно-діагностичний центр № 29

  • вул. Заболотного, 32А, 1-й поверх, каб. № 10, з 9.00 до 18.00.

4. Міська клінічна лікарня №1

  • вул. М’ясоєдовська, 32, відділення екстреної медичної допомоги (навпроти кабінету УЗД), з 9.00 до 14.00.

5. Консультативно-діагностичне відділення міської лікарні №5

  • вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, каб. № 50, з 9.00 до 13.00.

6. Консультативно-діагностичне відділення міської клінічної лікарні №10

  • вул. Маршала Малиновського, 61А, консультативно-діагностичне відділення, 2-й поверх, каб. № 2, з 8.30 до 14.00.

Нагадаємо, результати одного з досліджень показали, що відмова від солі або зменшення її вживання значно знижує ризик серцевих захворювань та інсульту. Люди, котрі дотримуються такої дієти, мають на 18% менше проблем зі здоров'ям.

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