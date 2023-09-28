День сердца в Одессе: где можно пройти бесплатное обследование

Проверка сердца. Фото: google

В связи с отмечаемым 29 сентября в Одессе Всемирным днем сердца организовали проведение Дня профилактики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний. К проведению обследования присоединились все Центры первичной медико-санитарной помощи.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Сердечно-сосудистые заболевания играют ведущую роль в структуре заболеваемости и смертности населения во всем мире. Возрастные изменения органов и тканей, нарушения обмена веществ, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, курение, недостаточная физическая активность и стрессы приводят к таким распространенным заболеваниям, как: гипертония , инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, атеросклероз сосудов и т.д. А сейчас, во время войны, из-за постоянного стресса и других факторов эти явления стремительно нарастают и молодеют", — говорится в сообщении.

Каждый желающий может бесплатно проверить свое АД, уровень глюкозы в крови, определить индекс массы тела и получить консультацию семейного врача или кардиолога. На обследование в узкопрофильные специалисты консультативно-диагностических центров и отделений городских больниц можно получить 29 сентября по адресам:

1. Консультативно-диагностический центр №6

ул. Маршала Говорова, 26А, 3-й этаж, каб. №307, с 8.00 до 16.00.

2. Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №331, с 9.00 до 14.00.

3. Консультативно-диагностический центр №29

ул. Заболотного, 32А, 1-й этаж, каб. №10, с 9.00 до 18.00.

4. Городская клиническая больница №1

ул. Мясоедовская, 32, отделение экстренной медицинской помощи (напротив кабинета УЗИ), с 9.00 до 14.00.

5. Консультативно-диагностическое отделение городской больницы №5

ул. Троицкая, 38, 3 этаж, каб. №50, с 9.00 до 13.00.

6. Консультативно-диагностическое отделение городской клинической больницы №10

ул. Маршала Малиновского, 61А, консультативно-диагностическое отделение, 2 этаж, каб. №2, с 8.30 до 14.00.

Напомним, результаты одного из исследований показали, что отказ от соли или уменьшение ее употребления значительно снижает риск сердечных заболеваний и инсульта. Люди, придерживающиеся такой диеты, имеют на 18% меньше проблем со здоровьем.