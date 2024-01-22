День соборності в Одесі, чи зараз об'єднані українці проти агресора

Одесити гуляють центром міста. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Сто п'ять років тому було підписано акт возз'єднання до єдиної української держави. Сьогодні наша країна знову обстоює своє право на існування. Другий рік поспіль доводячи всьому світу та країні-агресору, що українці — це сильна нація, гідна бути незалежною та самостійною.

Журналісти Новини.LIVE у День Соборності вирішили запитати в одеситів: як вони вважають, чи об'єднані українці сьогодні?

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Попри втому, йдемо до перемоги

Повномасштабна агресія з боку Росії триває другий рік. Щодня на українські міста та села летять ракети та дрони. Офіційні заходи до Дня Соборності скасовано, але це зовсім не означає, що про пам'ятну дату забули. Одесити впевнені, що зараз єдність б'є всі рекорди.

"Зараз Українці об'єднані на 100 відсотків, навіть на 200. Тому що горе об'єднує всіх, і ми розуміємо, що у нас війна йде", — зазначає Людмила.

Людмила вважає, що українці об'єдналися на 200 відсотків. Фото: Новини.LIVE

Може здатися, що зараз дух українців може трохи знизився. Пояснюється все просто — втомою, страхом та невпевненістю у завтрашньому дні. Але насправді одесити вважають, що ми повільно, але впевнено йдемо разом до перемоги. А те, що вона буде — сумнівів немає ні в кого.

"Я думаю, що зараз більше об'єднані, ніж зазвичай, хоча зараз може трохи менше, але на початку війни всі були об'єднані. Сьогодні люди трохи втомилися, багато родин чекають на повернення своїх рідних з війни. Але ми досі об'єднані та разом йдемо до перемоги", — каже Юлія.

Юлія впевнена, ми всі разом йдемо до перемоги. Фото: Новини.LIVE

Людмила — переселенка із Миколаєва. Вона не сумнівається, що зло буде переможено, і вона нарешті зможе повернутися додому.

"Думаю, що Україна сьогодні об'єдналася у боротьбі з цим злом. Коли воно вже закінчиться — ,не зрозуміло. Я переселенка з Миколаєва, і вже дуже хочу додому", — зізнається Людмила.

Людмила, переселенка з Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Будемо тільки сильнішими

Зламати українців не вдасться, вважає одесит Ігор. За словами чоловіка, труднощі роблять наш народ тільки сильнішим і згуртованішим, і це доводить наша історія.

"Я вважаю, що Україна об'єднана зараз сильніше, ніж будь-коли. Це, швидше за все, пов'язано з нашою національністю, з тим, що у важкі дні ми завжди об'єднувалися", — упевнений Ігор.

Одесит Ігор з онуком. Фото: Новини.LIVE

У тому, що українці об'єдналися, впевнена і Людмила. Сильна нація протягом уже 10 років показує свою непокірність і силу, а все це — завдяки людям, які роблять практично неможливе — наголошує жінка.

"Я знаю, що українці сьогодні єднаються, бо це дуже сильна нація. Це народ, у якого правда і сила, які ніким не були завойовані", — вважає Людмила.

Українці є сильною нацією — впевнена Людмила. Фото: Новини.LIVE

У День Соборності всі опитані одесити в один голос заявили, що українці об'єднувалися і зараз об'єднуються, адже боротьба за свободу у них у крові.