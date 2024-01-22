Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow День Соборності: чи об'єднані зараз українці — думка одеситів arrow

День Соборності: чи об'єднані зараз українці — думка одеситів

22 січня 2024 18:00
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
День соборності в Одесі, чи зараз об'єднані українці проти агресора
Одесити гуляють центром міста. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Сто п'ять років тому було підписано акт возз'єднання до єдиної української держави. Сьогодні наша країна знову обстоює своє право на існування. Другий рік поспіль доводячи всьому світу та країні-агресору, що українці — це сильна нація, гідна бути незалежною та самостійною.

Журналісти Новини.LIVE у День Соборності вирішили запитати в одеситів: як вони вважають, чи об'єднані українці сьогодні?

Читайте також:

Попри втому, йдемо до перемоги

Повномасштабна агресія з боку Росії триває другий рік. Щодня на українські міста та села летять ракети та дрони. Офіційні заходи до Дня Соборності скасовано, але це зовсім не означає, що про пам'ятну дату забули. Одесити впевнені, що зараз єдність б'є всі рекорди.

"Зараз Українці об'єднані на 100 відсотків, навіть на 200. Тому що горе об'єднує всіх, і ми розуміємо, що у нас війна йде", — зазначає Людмила.

Людмила вважає, що українці об'єдналися на 200 відсотків. Фото: Новини.LIVE

Може здатися, що зараз дух українців може трохи знизився. Пояснюється все просто — втомою, страхом та невпевненістю у завтрашньому дні. Але насправді одесити вважають, що ми повільно, але впевнено йдемо разом до перемоги. А те, що вона буде — сумнівів немає ні в кого.

"Я думаю, що зараз більше об'єднані, ніж зазвичай, хоча зараз може трохи менше, але на початку війни всі були об'єднані. Сьогодні люди трохи втомилися, багато родин чекають на повернення своїх рідних з війни. Але ми досі об'єднані та разом йдемо до перемоги", — каже Юлія.

Юлія впевнена, ми всі разом йдемо до перемоги. Фото: Новини.LIVE

Людмила — переселенка із Миколаєва. Вона не сумнівається, що зло буде переможено, і вона нарешті зможе повернутися додому.

"Думаю, що Україна сьогодні об'єдналася у боротьбі з цим злом. Коли воно вже закінчиться — ,не зрозуміло. Я переселенка з Миколаєва, і вже дуже хочу додому", — зізнається Людмила.

Людмила, переселенка з Миколаєва. Фото: Новини.LIVE

Будемо тільки сильнішими

Зламати українців не вдасться, вважає одесит Ігор. За словами чоловіка, труднощі роблять наш народ тільки сильнішим і згуртованішим, і це доводить наша історія.

"Я вважаю, що Україна об'єднана зараз сильніше, ніж будь-коли. Це, швидше за все, пов'язано з нашою національністю, з тим, що у важкі дні ми завжди об'єднувалися", — упевнений Ігор.

Одесит Ігор з онуком. Фото: Новини.LIVE

У тому, що українці об'єдналися, впевнена і Людмила. Сильна нація протягом уже 10 років показує свою непокірність і силу, а все це — завдяки людям, які роблять практично неможливе — наголошує жінка.

"Я знаю, що українці сьогодні єднаються, бо це дуже сильна нація. Це народ, у якого правда і сила, які ніким не були завойовані", — вважає Людмила.

Українці є сильною нацією — впевнена Людмила. Фото: Новини.LIVE

У День Соборності всі опитані одесити в один голос заявили, що українці об'єднувалися і зараз об'єднуються, адже боротьба за свободу у них у крові.

Одеса
війна
українці
Україна
День Соборності України
Новини Одеси
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі