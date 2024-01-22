День соборності в Одесі, чи зараз об'єднані українці проти агресора

День Соборності: чи об'єднані зараз українці — думка одеситів
Сто п'ять років тому було підписано акт возз'єднання до єдиної української держави. Сьогодні наша країна знову обстоює своє право на існування. Другий рік поспіль доводячи всьому світу та країні-агресору, що українці — це сильна нація, гідна бути незалежною та самостійною.
Журналісти Новини.LIVE у День Соборності вирішили запитати в одеситів: як вони вважають, чи об'єднані українці сьогодні?
Попри втому, йдемо до перемоги
Повномасштабна агресія з боку Росії триває другий рік. Щодня на українські міста та села летять ракети та дрони. Офіційні заходи до Дня Соборності скасовано, але це зовсім не означає, що про пам'ятну дату забули. Одесити впевнені, що зараз єдність б'є всі рекорди.
"Зараз Українці об'єднані на 100 відсотків, навіть на 200. Тому що горе об'єднує всіх, і ми розуміємо, що у нас війна йде", — зазначає Людмила.
Може здатися, що зараз дух українців може трохи знизився. Пояснюється все просто — втомою, страхом та невпевненістю у завтрашньому дні. Але насправді одесити вважають, що ми повільно, але впевнено йдемо разом до перемоги. А те, що вона буде — сумнівів немає ні в кого.
"Я думаю, що зараз більше об'єднані, ніж зазвичай, хоча зараз може трохи менше, але на початку війни всі були об'єднані. Сьогодні люди трохи втомилися, багато родин чекають на повернення своїх рідних з війни. Але ми досі об'єднані та разом йдемо до перемоги", — каже Юлія.
Людмила — переселенка із Миколаєва. Вона не сумнівається, що зло буде переможено, і вона нарешті зможе повернутися додому.
"Думаю, що Україна сьогодні об'єдналася у боротьбі з цим злом. Коли воно вже закінчиться — ,не зрозуміло. Я переселенка з Миколаєва, і вже дуже хочу додому", — зізнається Людмила.
Будемо тільки сильнішими
Зламати українців не вдасться, вважає одесит Ігор. За словами чоловіка, труднощі роблять наш народ тільки сильнішим і згуртованішим, і це доводить наша історія.
"Я вважаю, що Україна об'єднана зараз сильніше, ніж будь-коли. Це, швидше за все, пов'язано з нашою національністю, з тим, що у важкі дні ми завжди об'єднувалися", — упевнений Ігор.
У тому, що українці об'єдналися, впевнена і Людмила. Сильна нація протягом уже 10 років показує свою непокірність і силу, а все це — завдяки людям, які роблять практично неможливе — наголошує жінка.
"Я знаю, що українці сьогодні єднаються, бо це дуже сильна нація. Це народ, у якого правда і сила, які ніким не були завойовані", — вважає Людмила.
У День Соборності всі опитані одесити в один голос заявили, що українці об'єднувалися і зараз об'єднуються, адже боротьба за свободу у них у крові.
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