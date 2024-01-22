Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Голова ОВА привітав одеситів з Днем Соборності України arrow

Голова ОВА привітав одеситів з Днем Соборності України

22 січня 2024 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова ОВА привітав одеситів з Днем Соборності України
Олександр Філатов, Олег Кіпер та Григорій Діденко на покладанні квітів до памʼятника Шевченку. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. У цей день, рівно 105 років тому, очільники УНР та ЗУНР оголосили акт злуки між двома республіками. 

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер привітав містян з цим знаковим днем. 

Читайте також:

"105 років від дня, коли українці сказали цілому світові, що Ми — єдині. І хоча тоді незалежна держава проіснувала невеликий період, вона заклала підґрунтя  сучасної України", — зазначив Кіпер. 

Також очільник ОВА нагадав містянам, що у цей складний час саме єдність — наша головна зброя. Лише разом можливо здолати ворога. 

Привітання з Днем Соборності від мера міста

Крім того, міський голова Геннадій Труханов також привітав одеситів. Мер зазначив, що День Соборності — це один із символів єднання українців в боротьбі за нашу державність.

"Сьогодні це поняття вже вийшло за межі України. Адже тільки разом — всі демократичні країни — ми зможемо перемогти російську навалу, що хоче позбавити нас майбутнього. Разом ми поборемо окупантів та будемо жити у вільній, незалежній та соборній Україні!", — написав мер. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про історію Дня Соборності та пов'язані з ним історичні події.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності. 

Одеса
свята
Одеська область
День Соборності України
Новини Одеси
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі