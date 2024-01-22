Голова ОВА привітав одеситів з Днем Соборності України

Олександр Філатов, Олег Кіпер та Григорій Діденко на покладанні квітів до памʼятника Шевченку. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності. У цей день, рівно 105 років тому, очільники УНР та ЗУНР оголосили акт злуки між двома республіками.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер привітав містян з цим знаковим днем.

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"105 років від дня, коли українці сказали цілому світові, що Ми — єдині. І хоча тоді незалежна держава проіснувала невеликий період, вона заклала підґрунтя сучасної України", — зазначив Кіпер.

Також очільник ОВА нагадав містянам, що у цей складний час саме єдність — наша головна зброя. Лише разом можливо здолати ворога.

Привітання з Днем Соборності від мера міста

Крім того, міський голова Геннадій Труханов також привітав одеситів. Мер зазначив, що День Соборності — це один із символів єднання українців в боротьбі за нашу державність.

"Сьогодні це поняття вже вийшло за межі України. Адже тільки разом — всі демократичні країни — ми зможемо перемогти російську навалу, що хоче позбавити нас майбутнього. Разом ми поборемо окупантів та будемо жити у вільній, незалежній та соборній Україні!", — написав мер.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли про історію Дня Соборності та пов'язані з ним історичні події.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності.