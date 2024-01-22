Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Глава ОВА поздравил одесситов с Днем Соборности Украины arrow

Глава ОВА поздравил одесситов с Днем Соборности Украины

22 января 2024 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Глава ОВА поздравил одесситов с Днем Соборности Украины
Александр Филатов, Олег Кипер и Григорий Диденко на возложении цветов к памятнику Шевченко. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности. В этот день, ровно 105 лет назад, руководители УНР и ЗУНР объявили акт соединения между двумя республиками.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер поздравил горожан с этим знаковым днем.

Читайте также:

"105 лет со дня, когда украинцы сказали всему миру, что Мы — едины. И хотя тогда независимое государство просуществовало небольшой период, оно заложило основу современной Украины", — отметил Кипер.

Также глава ОВА напомнил горожанам, что в это сложное время именно единство — наше главное оружие. Только вместе можно одолеть врага.

Поздравление с Днем Соборности от мэра города

Кроме того, мэр Геннадий Труханов также поздравил одесситов. Мэр отметил, что День Соборности — это один из символов единения украинцев в борьбе за нашу государственность.

"Сегодня это понятие уже вышло за пределы Украины. Ведь только вместе — все демократические страны — мы сможем победить российское нашествие, которое хочет лишить нас будущего. Вместе мы поборем оккупантов и будем жить в свободной, независимой и соборной Украине!", — написал мэр.

Напомним, Новини.LIVE рассказали об истории Дня Соборности и связанных с ним исторических событиях.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.

Одесса
праздники
Одесская область
День Соборности Украины
Новости Одессы
Олег Кипер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме