Глава ОВА поздравил одесситов с Днем Соборности Украины

Александр Филатов, Олег Кипер и Григорий Диденко на возложении цветов к памятнику Шевченко. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности. В этот день, ровно 105 лет назад, руководители УНР и ЗУНР объявили акт соединения между двумя республиками.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер поздравил горожан с этим знаковым днем.

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"105 лет со дня, когда украинцы сказали всему миру, что Мы — едины. И хотя тогда независимое государство просуществовало небольшой период, оно заложило основу современной Украины", — отметил Кипер.

Также глава ОВА напомнил горожанам, что в это сложное время именно единство — наше главное оружие. Только вместе можно одолеть врага.

Поздравление с Днем Соборности от мэра города

Кроме того, мэр Геннадий Труханов также поздравил одесситов. Мэр отметил, что День Соборности — это один из символов единения украинцев в борьбе за нашу государственность.

"Сегодня это понятие уже вышло за пределы Украины. Ведь только вместе — все демократические страны — мы сможем победить российское нашествие, которое хочет лишить нас будущего. Вместе мы поборем оккупантов и будем жить в свободной, независимой и соборной Украине!", — написал мэр.

Напомним, Новини.LIVE рассказали об истории Дня Соборности и связанных с ним исторических событиях.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.