80 річниця звільнення Одеси: як святкують містяни

Стела на площі 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

10 квітня в Одесі традиційно вшановують памʼять містян, які звільняли місто-герой від нацистської навали. Сьогодні, у 80-ту річницю, десятки містян поклали квіти до однойменної стели та згадали усіх полеглих хвилиною мовчання.

Журналісти Новини.LIVE відвідали урочистий захід та поспілкувалися з людьми.

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Важливий для Одеси день

Вже третій рік наша країна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Через постійні загрози з боку ворога масові заходи у ювілейну річницю визволення міста не проводили. Небайдужі одесити лише вшанували памʼять цього дня квітами біля стели 10 квітня.

"Цей день є дуже важливим для всіх одеситів. Ми прийшли сюди вшанувати пам'ять загиблих, котрі захищали наше місто. Тож для нас це дуже важливе свято. Ми повинні пам'ятати, шанувати тих людей, які дали нам життя, і те, що ми ще живемо", — сказала одеситка Наталя Орловська.

Одеситка Наталя Орловська. Фото: Новини.LIVE

Також жінку підтримав й інший одесит, для якого День звільнення Одеси — особисте свято. Адже його дідусь приймав у цьому участь та переможною колоною зайшов у складі морських піхотинців.

"Цього дня звільнили Одесу від німецько-фашистських загарбників. Це свято велике. Не лише для міста, а й для нас, мешканців цього міста. Ми пам'ятаємо цей день та знаємо, що наші діди визволяли, загинули за визволення. І вшанувати пам'ять наших предків, як то кажуть, це свята справа", — додав Іван Андрійович.

Одесит Іван Андрійович. Фото: Новини.LIVE

Памʼять про родину

На памʼяті багатьох одеситів сьогодні у родині були люди, які воювали або допомагали фронту у тилу. Адже саме це було складовою перемоги над потужним ворогом.

"Моя мама на передову тягала снаряди у ящиках для учасників бойових дій. Я вважаю, що це велике свято для одеситів", — зазначила Людмила.

Містянка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Останній живий ветеран

Протягом усієї ночі та ранку нові агресори по-особливому "вітали" місто з ювілеєм. Проте тривоги та обстріли не стали перепоною для одеситів охочих віддати данину пам'яті загиблим.

"Сьогодні дуже важливий день для нашого міста, коли його звільнили від нацистських загарбників. Зараз, на жаль, ми бачимо тих, хто продовжує справу нацистів. Те ж саме роблять росіяни, руйнуючи життя та міста українців. Тільки це сьогодні відбувається більш потужними бомбами та ракетами. Але ми переможемо, бо на нашому боці правда", — наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

За словами мера, сьогодні у місті залишилися в живих лише троє ветеранів Другої Світової війни, з яких лише один, хто звільняв Одесу. Це Ахлупін Євгеній Семенович. Він хлопцем у свої майже чотирнадцять вже брав участь у партизанському русі, а з 1943 року юнак працював в одеському підпіллі, був розвідником у партизанській патріотичній групі.

"Ми памʼятаємо про усіх, хто боровся за свободу у ті важкі часи. Місто надає адресну допомогу кожному з них не лише на свята, а й впродовж усього року", — підсумував міський голова.

Квіти на честь вшанування памʼяті захисників міста. Фото: Новини.LIVE

Варто наголосити, що вшанування ювілейної річниці проходить з урахуванням усіх безпекових заходів. Біля стели чергують поліцейські задля уникнення сутичок та провокацій. Також було опубліковано перелік найближчих укриттів, до яких необхідно направитися у разі оголошення повітряної тривоги.

Церемонія покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Небезпека у місті присутня й досі, адже ворог продовжує атакувати Одесу ракетами та запускати розвідувальні дрони. Але попри це на вулицях можна зустріти людей зі скромними букетами нарцисів та тюльпанів, з якими вони йдуть вшановувати героїзм та памʼять про подвиг кожного, хто віддав своє життя за мирне майбутнє. І сучасне покоління має не впустити його та не дати окупувати себе новому ворогу, з яким 80 років тому пліч-о-пліч звільняли Одесу.