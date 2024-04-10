80-я годовщина освобождения Одессы: как празднуют горожане

Стелла на площади 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

10 апреля в Одессе традиционно чтят память горожан, освобождавших город-герой от нацистского нашествия. Сегодня, в 80-ю годовщину, десятки горожан возложили цветы к одноименной стелле и вспомнили всех павших минутой молчания.

Журналисты Новини.LIVE посетили торжественное мероприятие и пообщались с людьми.

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Важный для Одессы день

Уже третий год наша страна находится в полномасштабной войне с Российской Федерацией. Из-за постоянных угроз со стороны врага массовые мероприятия в юбилейную годовщину освобождения города не проводились. Неравнодушные одесситы почтили память этого дня цветами у стелы 10 апреля.

"Этот день очень важен для всех одесситов. Мы пришли сюда почтить память погибших, которые защищали наш город. Поэтому для нас это очень важный праздник. Мы должны помнить, чтить тех людей, которые дали нам жизнь, и то, что мы еще живем", — сказала одесситка Наталья Орловская.

Одесситка Наталья Орловская. Фото: Новини.LIVE

Также женщину поддержал и другой одессит, для которого День освобождения Одессы — личный праздник. Ведь его дедушка принимал в этом участие и победной колонной вошел в состав морских пехотинцев.

"В этот день освободили Одессу от немецко-фашистских захватчиков. Это праздник большой. Не только для города, но и для нас, жителей этого города. Мы помним этот день и знаем, что наши деды освобождали, погибли за освобождение. И почтить память пять наших предков, как говорится, это святое дело", — добавил Иван Андреевич.

Одессит Иван Андреевич. Фото: Новини.LIVE

Память о семье

На памяти многих одесситов сегодня в семье были люди, которые воевали или помогали фронту в тылу. Ведь это было составной частью победы над мощным врагом.

"Моя мама на передовую таскала снаряды в ящиках для участников боевых действий. Я считаю, что это большой праздник для одесситов", — отметила Людмила.

Городенка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Последний живой ветеран

На протяжении всей ночи и утра новые агрессоры по-особому "приветствовали" город с юбилеем. Однако тревоги и обстрелы не стали преградой для одесситов желающих отдать дань памяти погибшим.

Сегодня очень важный день для нашего города, когда его освободили от нацистских захватчиков. Сейчас, к сожалению, мы видим тех, кто продолжает дело нацистов. То же самое делают россияне, разрушая жизнь и города украинцев. Только это сегодня происходит более мощными бомбами и ракетами. Но мы победим, потому что на нашей стороне правда", — подчеркнул мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: Новини.LIVE

По словам мэра, сегодня в городе остались в живых только трое ветеранов Второй Мировой войны, из которых только один, кто увольнял Одессу. Это Ахлупин Евгений Семенович. Он юношей в свои почти четырнадцать уже участвовал в партизанском движении, а с 1943 года юноша работал в одесском подполье, был разведчиком в партизанской патриотической группе.

"Мы помним обо всех, кто боролся за свободу в те трудные времена. Город предоставляет адресную помощь каждому из них не только на праздники, но и на протяжении всего года", — подытожил городской голова.

Цветы в честь памяти защитников города. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что юбилейная годовщина проходит с учетом всех мероприятий безопасности. У стелы дежурят полицейские во избежание столкновений и провокаций. Также был опубликован список ближайших укрытий, к которым необходимо направиться в случае объявления воздушной тревоги.

Церемония возложения цветов. Фото: Новини.LIVE

Опасность в городе присутствует до сих пор, ведь враг продолжает атаковать Одессу ракетами и запускать разведывательные дроны. Но, несмотря на это, на улицах можно встретить людей со скромными букетами нарциссов и тюльпанов, с которыми они идут чествовать героизм и память о подвиге каждого, кто отдал свою жизнь за мирное будущее. И современное поколение должно не уронить его и не дать оккупировать себя новому врагу, с которым 80 лет назад бок о бок освобождали Одессу.