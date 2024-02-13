Як одесити ставляться до дня Святого Валентина, чи святкуватимуть вони його?

Дівчина з квітами і хлопцем. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

День Святого Валентина до війни в Одесі святкували досить масштабно — у магазинах знижки, прикрашені вітрини та важко було забронювати столик у ресторані. Це свято було не лише для молоді, все більше до нього звикали й люди старшого покоління. Але вже два роки триває повномасштабна війна, яка змінила багато чого.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на вулицю, щоб дізнатися, чи будуть одесити відзначати день закоханих цього року?

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Свято має бути

Життя має продовжуватися, попри все. Для кохання немає перепон, та й поставити його на паузу не вдасться. Закоханих пар на вулиці не так багато, як раніше, але вони є. Так, Віктор та Марія зізнаються, що обов'язково відзначатимуть день закоханих. Подарунки вже навіть приготували.

"Звичайно святкуємо, це буде наш перший день закоханих. Подарунки вже обрали, і це будуть прикраси", — поділилися Віктор та Марія.

Одесити Віктор та Марія. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Ольга теж за свято. Говорить, зараз не так багато позитивних моментів, і тому відзначатиме. Втім, зараз кожен день — це вже свято.

"Я завжди наголошую, і всі дні можна сказати щодня", — каже Ольга.

Одеситка Ольга з молодим чоловіком. Фото: Новини.LIVE

Свята не на часі

Святкувати зараз не на часі, країна в небезпеці — так вважає Світлана. За її словами, веселощі можуть почекати до перемоги.

"Ні, не святкую, бо зараз переживаємо за свою країну, щоб у нас була Україна та кохання", — каже Світлана.

Одеситка Світлана вважає, що свято не на часі. Фото: Новини.LIVE

А ось Вікторія, може, і відзначала б, але поки що нема з ким. Тому для дівчини День Святого Валентина — звичайний день.

"Ні, не святкую, бо немає пари, тож і не наголошую", — зізнається Вікторія.

Одеситка Вікторія не святкуватиме. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, для кого день закоханих взагалі не є святом. Тож святкувати не будуть.

"Мені це свято не подобається, тому я його і не відзначаю", — зазначає Вероніка.

Вероніка не любить День Святого Валентина. Фото: Новини.LIVE

Загалом, за результатами опитування вийшло, що більшість одеситів все ж не збираються відзначати День Святого Валентина цього року. У кожного свої на те причини. Але кафе, ресторани та квіткові магазини все ж готуються до напливу покупців.